Chi è la prima giocatrice con il velo a un Mondiale di calcio

La prima volta storica

Chi è Nouhaila Benzina

Il divieto rimosso al velo in campo

La prima volta di una calciatrice con il velo in campo a un Mondiale., difensore marocchina, è diventata sa la prima giocatrice a disputare una partita della Coppa del Mondo femminile con l'hijab. La Fifa haall'utilizzo di questo capo d'abbigliamento, una disposizione prevista in passato per la sicurezza in campo.Tra l'altro l'esordio della calciatrice con il velo arriva in un'occasione altrettanto storica, visto che la nazionale marocchina ha vinto il suo primo match a un'evento iridato.Il Marocco è una dellenella Coppa del Mondo femminile di quest'estate. La 25enne, che gioca in un club del suo Paese, era stata sostituita prima della partita inaugurale contro la Germania, persa 6-0, mentre è stata schierata titolare nel matchUnaalla rassegna iridata di calcio femminile per le ragazze del ct Reynald Pedros: decisiva la rete di testa di Ibtissam Jraidi. La nazionale allenata dal francese, travolta dalla Germania nella gara d'esordio, resta così in corsa per la qualificazione agli ottavi. Si deciderà tutto nell'ultima gara del girone, nella sfida con la Colombia il 3 agosto. "Siamo onorate di essere il primo Paese arabo a partecipare alla Coppa del Mondo", ha dichiarato il capitano, Ghizlane Chebbak. "Sentiamo di doverci assumere unaper dare un'immagine positiva e per far conoscere i risultati raggiunti dalla squadra marocchina".Nouhaila Benzina, gioca a calcio nella squadra marocchina, con la quale ha conquistato l'ultimo campionato. Non era scesa in campo contro la Germania a Melbourne e ha dovuto aspettare sei giorni per giocare: lo ha fatto nel 2° match del gruppo H, contro la Corea del Sud ad Adelaide."Le ragazze guarderanno a lei [e penseranno] 'potrei essere io'", ha detto, cofondatrice del Muslim Women in Sports Network. "Anche i politici, i decisori, gli amministratori diranno: 'Dobbiamo fare di più nel nostro Paese per creare questi spazi di accettazione, apertura e inclusione per le donne e le ragazze che vogliono giocare a calcio'".Nel 2014 la Fifa ha scelto di abolire il divieto all'utilizzo dell’hijab La stessa Fifa, pochi giorni prima dell'inizio dei Mondiali di calcio femminili in Australia e Nuova Zelanda aveva annunciato su Twitter che la giocatrice romperà le barriere sul palcoscenico mondiale, segnando una grandenello sport, in quanto rappresenta con orgoglio il suo Paese indossando l'hijab. "Nouhaila Benzina farà la storia della Coppa del Mondo femminile FIFA in Australia e Nuova Zelanda 2023. La stella marocchina sarà la prima giocatrice a partecipare al torneo indossando l'hijab", ha scritto.