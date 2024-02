Luna Rosa, quando la barca è affidata a sole donne. "Apriamo il mare a future generazioni di veliste" / VIDEO

Un vero e proprio “” in otto tappe, da Genova a Venezia: è questo il, l’evento che animerà le coste e i mari del nostro Paese fino al 26 settembre, con tre categorie di regate: offshore, inshore e board. Tra i diversi equipaggi italiani e internazionali spicca il team, presentato ufficialmente presso ildi Roma in occasione della tappa di Civitavecchia. La peculiarità di questa barca, che vede come Main Partner Intesa Sanpaolo, è l’, a partire dalla skipper, campionessa del mondo nella categoria Nacra 17, fino a, oro alle Olimpiadi di Tokio2020 e oro mondiale e europeo sempre nel Nacra 17. Obiettivo di Luna Rosa è preparare la strada per le, lavorando sull’internazionale è ancora a. Nella realtà però ci sono tantissimeche amano la vela e vanno in barca, anche al di fuori delle classi olimpiche - dichiara Caterina Banti - Negli ultimi anni per fortuna si sta ponendo più attenzione nel rispettare le, e si stanno facendo dei passi avanti in questa direzione”.

L’equipaggio è composto in totale da nove veliste, che si alternano a turno sulla barca durante le otto tappe del Nastro Rosa Tour. L’ideatrice, e skipper, di Luna Rosa è, e con lei in questa avventura ci sono:(oro olimpico a Tokyo 2020 nella categoria Nacra 17),(Svezia, che ha partecipato a Tokyo 2020 nella categoria Laser Radial),(Svezia, che ha partecipato a Tokyo 2020 nella categoria Nacra 17),, Si.