Mondiale femminile, favola Giamaica sulle note reggae di Bob Marley

Dal fallimento ai Mondiali , la favola delladi calcio femminile sulle note reggae di Bob Marley (e figlia). Alla Coppa del Mondo 2023 in corso in Australia e Nuova Zelanda, la nazionale dell'isola caraibica, le “”, centra laLa compagine caraibica, allenata da Lorne Donaldson, batte Panama 1-0 grazie al gol messo a segno dall'ex Romaal 56′. La nazionale, che all’esordio del torneo aveva fermato la Francia sullo zero a zero, si porta ai piani alti della classifica del Girone F (4 punti). Adesso, quindi, sarà decisiva la gara delcontro il Brasile . L’impresa che attende le ragazze di Donaldson non è delle più semplici ma le caraibiche avranno a disposizione due risultati su tre per continuare l'avventura. E scrivere un altro pezzettino di storia: la Nazionale caraibica non è mai riuscita a superare il girone a un campionato del mondo femminile.Comunque andrà contro il Brasile, la storia delle “” è già una favola dove la voce narrante (o meglio canterina) è quella di, la primogenita del cantautore, chitarrista e attivista, famoso in tutto il mondo per le sue note raggae. La donna – 56 anni il prossimo 23 agosto – è cantante, attrice, scrittrice, imprenditrice, stilista e salvatrice. Sì, ancheperché ha compiuto un piccolo grande miracolo con la nazionale femminile di calcio del suo Paese.Se la squadra è alla suaal Mondiale femminile, gran parte del merito va attribuito proprio a Cedella. Già, perché grazie a una sua intuizione ha fatto letteralmente rinascere un movimento che era di fatto morto dal 2010 per mancanza di fondi.La federazione dell'isola nel 2010le attività della Nazionale. La decisione fu presa per lacon i cui sovvenzionare le atlete e le strutture per la rappresentativa calcistica femminile del Paese. Per circala Nazionale rimase inattiva.Fu un duro colpo per gli abitanti, che pur non avendo una grandissima tradizione calcistica internazionale, hanno sempre mostrato una certa predilezione per il. A dare risalto alla problematica e intervenire in maniera decisiva per la ripartenza della Nazionale è stata Cedella Marley,del cantante scomparso a soli 36 anni nel 1981. La stella del reggae, oltre che musicista, era undi calcio. Geni che ha trasmesso a Cedella, che nel 2014 ebbe l'intuizione giusta per rilanciare il calcio femminile. Insieme ad altri suoi familiari, incise la traccia “”, che garantì parecchi proventi. Questi furono usati per dare il via asu GoFundMe per finanziare la Nazionale femminile. Con oltreraccolti solo il primo anno (anche grazie all’aiuto della Bob Marley Foundation ) la Federcalcio caraibica riaprì i battenti della divisione calcistica femminile.Ma l’impegno della donna non si è fermato lì. La raccolta fondi è proseguita e ha permesso di finanziare diversi progetti convogliati sotto il nome “”. Un nome non casuale: in un’ intervista fu proprio lo stesso cantante di "No woman, no cry” ad affermare come il calcio fosse libertà.Dal 2014, grazie agli sforzi della fondazione Cedella Marley il movimento femminile è ripartito: sono stati costruiti nuovie sono state organizzate diverse manifestazioni per reclutare i talenti del futuro. E sempre grazie alla fondazione, poi, le ragazze sono riuscite a partecipare al loroin Francia, nel 2019. Adesso, dopo quattro anni, le “Reggae Girlz” sono di nuovo in campo per un campionato iridato. “Voglio costruireper le ragazze del mio Paese. Nel calcio e nella vita” ha dichiarato la discendente del re del reggae. E ha aggiunto: “Spero che anche altri paesi del mondo prendano esempi da progetti come il nostro, per regalare”.