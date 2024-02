Roma, a Fiumicino nuovo murales olimpico in onore della boxeur Giordana "Caterpillar" Sorrentino

Lesui muri della capitale. L’avventura giapponese della delegazione azzurra ha fatto riscrivere, rendendo questa edizione storica per il Paese:(10 ori, 10 argenti e 20 bronzi) rappresentano il risultato migliore di sempre per l’Italia, con alcune imprese storiche come l’oro nei 100mt di Marcell Jacobs. Superati dunque anche i Giochi didove, in entrambi i casi, il bottino finale fu di. Un’estate italiana all’insegna dei successi, tra, che ha rimesso lo Stivale sulla, sconfiggendo colossi del calibro di Regno Unito e Stati Uniti. È dunque in questo contesto di entusiasmo che si inserisce l’iniziativa lanciata per rivalutare quartieri popolari di Roma. Con una festa sociale conclusiva delsono stati inaugurati ieri sera a Fiumicino glidi Street Art che hanno cambiato il volto alle facciate delle, il complesso di case popolari in via Caleari e via Moschini.è stato aggiunto e dedicato alla pugile di Fiumicino,, che ha ben figurato alle Olimpiadi di Tokyo e che era presente alla festa, insieme ad altre 200 persone, dicendosi orgogliosa della città e dell'omaggio. Giordana, soprannominata "Caterpillar",, ma con grinta e caparbietà sul ring dei Giochi ha dimostrato che: anche una ragazza deve poter sognare di tirare di boxe. Nato da un'idea dell'influencere dell'artista, il festival, finanziato con un crowdfunding sulla piattaforma di Tinaba ha coinvolto. I loro graffiti e la loro arte urbana hanno letteralmentel'aspetto del complesso di case Ater. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell'amministrazione comunale: «Abbiamo subito fatto nostra questa proposta di Marcello e Andrea. Spiega il vicesindaco- Portare forme di arte urbana nei quartieri significa portare stimoli e uno sguardo verso il futuro. E infatti, grazie a Tinarte, in questo mese sono successe molte cose al Villaggio Azzurro. A partire dall'intervento di Ater per ripulire e sfalciare le aree verdi del complesso, passando per un sopralluogo dei tecnici dell'azienda regionale per affrontare i problemi dei servizi del Villaggio Azzurro fino alla rinascita del comitato spontaneo che non solo ha supportato gli artisti per tutto il periodo, ma ha dato il via alla pulizia dell'area ed ha organizzato la bellissima festa di ieri sera». I graffiti realizzati si ispirano, in modo diverso,di Fiumicino dove il passato e la contemporaneità si fondono: dal mare all’aeroporto, alla pesca: «Giordana- commenta Di Genesio Pagliuca - Un manifesto contro gli stereotipi che vogliono che alcuni sport siano esclusivamente maschili e altri esclusivamente femminili. Siamo orgogliosi che abbia portato i colori della nostra città a Tokyo e che ieri sera abbia partecipato alla festa con noi. Certo, le case Ater del nostro territorio hanno bisogno di. Tutte, non solo quelle del Villaggio Azzurro. Ci auguriamo che avere attirato l'attenzione su questa realtà, usando la bellezza e l'arte, contribuisca in modo significativo ad una svolta».