Architettura ostile in Italia, quando il decoro urbano vale più della dignità delle persone

. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge" (art. 13, Diritti e Doveri dei cittadini della Costituzione Italiana). L’art. 13 della nostra Carta Costituzionale apre la sezione dedicata aiparlando di libertà personale e definendola inviolabile: nessun soggetto, sia esso un privato o un’autorità pubblica, può quindi esercitare alcun tipo di limitazione dell’altrui dignità, né costringere all’assoggettamento di qualsiasi tipologia di potere. Non si tratta di una libertà solo fisica, ma anche e soprattutto di una, che esclude ogni forma di. Questa libertà può essere limitata solo ed esclusivamente nel momento in cui il diritto sconfini nell’abuso di essa. Far riferimento a questo principio è utile, se non necessario, davanti alla cosiddetta. Questi termini identificano tutte quelle strategie dimirate a impedire comportamenti ritenuti vandalici o che possano ledere l’ordine pubblico. I primi esempi risalgono agli anni Settanta, con le prime teorie della prevenzione del crimine attraverso la progettazione ambientale del criminologo, il quale mirava a migliorare la vivibilità degli spazi urbani attraverso vari metodi, come la sorveglianza naturale, il controllo degli accessi e l’applicazione territoriale.Ma quanto questo tipo di procedura è davvero utile allae della delinquenza, e quanto invece favorisce una campagna die una conseguente limitazione della? Gli esempi più conosciuti diostile sono lecentrale, presenti anche in molte città italiane, tra le quali però il "di Londra è sicuramente il più famoso, nonché il più discusso. Il Camden bench è un pezzo di cemento dai bordi arrotondati, sopra il quale è visibilmente: è anti-scippo, avendo uno spazio nascosto per riporre la borsa, è anti- skateboarder, poiché la sua forma impedisce lo scivolamento ed è perfino anti- graffiti per via del suo rivestimento speciale che respinge la vernice. Il fatto che gli skater non riescano a passarci sopra e gli artisti di strada non possano dipingerci non è certo un grosso problema, se non fosse che questi provvedimenti impediscono aidi trovare una sistemazione per riposare.L’prevede le soluzioni più creative:in mezzo alle panchine,cementati sui marciapiedi,davanti ai negozi. Soluzioni creative, quanto disumane. Una vera e propriatravestita da estrosa progettazione urbana. Anche in Italia l'è una pratica di lunga data; apanchine rosse munite di braccioli e sbarre tappezzano la città, asono state posizionate delle panchine ingabbiate, asono sempre più numerosi i negozi che collocano le sfere in acciaio anti-clochard davanti alle proprie vetrine.L’ossessione delle amministrazioni locali per l’eliminazione del degrado dalle città sta sfiorando livelli mai visti e, ad oggi, risulta rafforzato dalla. Per capirlo, basta fare un piccolo salto indietro di qualche mese quando, in occasione delle Atp Finals di tennis a, la città è stata tirata a lucido per l’evento, rimuovendo i senzatetto da sotto i portici e costringendoli al gelo e alle intemperie dell’inverno. Dopo queste premesse, risulta quasi grottesco il fatto che il termine decoro sia sinonimo di dignità. Come a Monopoli, è necessario tornare "al via", a tutti quei diritti vitali e inviolabili del soggetto tutelati dall’art.13 della nostra Costituzione. Questo almeno finché il decoro di una città passerà avanti alla dignità di una persona.