Ninna nanne del mondo: la magia della musica e dei sogni unisce i bambini

Le ninna nanne dal mondo

Un ponte tra le culture

Il progetto fiorentino Ocarina

"Ogni bambino può condividere il linguaggio universale della poesia attraverso la magia della musica".sbocciano nella playlist natalizia di, il lettore audio per bambini che ancora una volta canta storie di pace e inclusione. Dopo il successo della prima edizione nel 2020, peril simpatico e coloratissimo lettore mp3 destinato ai più piccoli e prodotto interamente in Italia offre una selezione di filastrocche per avvicinare alla musica i neonati di ogni provenienza. Coccole sonore per i più piccoli, che vengono incoraggiati a esplorare e familiarizzare con le diverse culture del mondo tramite questa selezione di dolci ninne nanne della pace.Il progetto si chiama "- Ninna Nanne del Mondo" e propone una playlist con sette filastrocche della buonanotte provenienti da terre distinte: Italia ("Stella Stellina"), Francia ("Fais Dodo"), Germania ("Guten Abend"), Ucraina ("Oy Khodyt Son Kolo Vikon"), Russia ("ыбаю-позыбаю"), Palestina ("Yalla Tnam Reema") e Israele ("Lyalkele").Sono canzoni speciali che testimoniano unache ancora oggi si rinnova in culture diversissime fra loro. La ninna nanna è infatti una pratica espressiva e relazionale presente in ogni civiltà, è un ponte che valica i confini del tempo e dello spazio e rappresenta un omaggio alla ricchezza e alla diversità delle tradizioni musicali internazionali.Questo progetto, caratterizzato da un alto valore inclusivo e pacifico, parte dal presupposto che la ninna nanna sia uno. Ogni bambino, ovunque nel mondo e qualsiasi sia la sua lingua, può condividere il linguaggio universale della poesia attraverso la magia della musica. Con "World's Lullabies - Ninna Nanne del Mondo" Ocarina si impegna a creare un legame di comprensione e armonia, coltivando un ambiente in cui lae la pace è coltivata attraverso la bellezza delle melodie universali. Mentre i festoni natalizi iniziano a brillare nelle strade e i negozi si addobbano per l’occasione, c’è chi sta pensando a una musica internazionale, tenera e sostenibile, che strizzi l’occhio alla voglia di pace sempre più diffusa.Ci ha pensato Ocarina, lettore mp3 de 8 giga realizzato in via Giano della Bella a Firenze, dove esperti del settore hanno messo a punto questo innovativoa misura di bimbi, con rivestimento antiurto in gomma atossica, maniglia ergonomica, batteria ricaricabile. Attraverso la nuova playlist natalizia la configurazione classica del lettore si arricchisce con questa selezione di canzoncine in varie lingue, una piccola grande strategia per creare consapevolezza, per alimentare una visione del domani che parte dai futuri protagonisti.