Neri Parenti e il rito dei "cinepanettoni": la liturgia delle Feste passa anche dal cinema

Il regista Neri Parenti

Il successo dei "cinepanettoni"

Il passato da "Apprendista" dei più grandi del cinema italiano

Di questi giorni fra Natale e Capodanno, per vent’anni lui è stato il re., quei film che mezza Italia – anche più di mezza – andava a vedere come fosse un rito , come se facesse, con la tombola, le serate coi parenti , la Messa di mezzanotte. Il cinepanettone, un piacere un po’ gaglioffo che ognuno si concedeva, il pomeriggio di Santo Stefano o nei giorni intorno a Capodanno. Facendo lievitare gli incassi di quei film a cifre vertiginose.Il maestro pasticciere di quei film, insieme alla premiata ditta fratelli Vanzina, è stato lui., fiorentino doc, classe 1950, figlio di un accademico, rettore dell’ateneo cittadino. Non un borgataro, né un aristocratico, o un figlio della storia del cinema, come Christian De Sica. Uno studente di Scienze politiche che, al momento giusto, è andato a Roma. E si è ritrovato a fare il “ragazzo di bottega” con gli sceneggiatori di “Amici miei”, poi a dirigere Paolo Villaggio nella, e a fare il regista proprio con Christian De Sica e Massimo Boldi nei. In India, sul Nilo, in Sudafrica. Lo raggiungiamo in vidochiamata: sullo schermo – dietro di lui – campeggia un grande albero addobbato. “E se non ce l’ho io, chi ce lo deve avere?”, dice."Intanto una precisazione: quei soldi lì, li ha guadagnati De Laurentiis, non è che li ho guadagnati io! Quando uscì su Wikipedia ‘Neri Parenti ha guadagnato 500 milioni di euro’, venne fuori che mi volevano rapire i figli! Wikipedia per fortuna corresse...".“Natale sul Nilo. Perché a me piace molto il cinema di avventura, quello alla Indiana Jones. E in quell'occasione, anche se all’interno di un cinema comico, ho potuto cavalcare il cinema di avventura, con inseguimenti, predoni, personaggi sepolti nella sabbia. È stato anche il film che ha incassato di più”.“Sì, perché la preparazione era sempre molto lunga. In India siamo stati dei mesi, prima di girare un solo metro di pellicola: siamo stati anche in Egitto e in Sudafrica”.“Potrà stupirvi, ma no. Ci ha aiutato il fatto di essere amici: io sono stato per tanti anni l’aiuto regista di Steno, che era il papà dei Vanzina. E poi, noi eravamo in due scuderie diverse: loro con De Laurentiis, io con Cecchi Gori. A volte, dopo, a me è capitato di scrivere i film che avrebbe diretto Carlo, e a Enrico Vanzina è capitato di scrivere i film miei. Anzi, ti dirò di più...”.“A volte per strada mi hanno fermato, dicendomi: ‘Amo tanto i suoi film, mi divertono tanto: mi fa un autografo, signor Vanzina?’. E io facevo l’autografo, firmando ‘Carlo Vanzina’. Non mi creava nessun problema”.“Si lavorava così tanto, che la mattina scrivevamo un film per Paolo Villaggio, e il pomeriggio un film per Sergio Leone. Ma Sergio Leone – per il quale Leo e Piero hanno scritto ‘C’era una volta in America’ – era geloso. E a volte suonava alla porta, faceva una voce falsa dicendo: ‘Postaaaa!’. Voleva entrare per controllare se stessimo scrivendo il film di un altro regista. E noi non aprivamo!”.“Piero De Bernardi mi diceva: chi fa questo mestiere deve avere due amici nella vita. Uno ricco all’inizio, a cui chiedi i soldi in prestito perché sei povero. E uno povero, alla fine – è importante: devi avere un amico povero, alla fine – a cui restituire tutti i soldi che ti hanno prestato all’inizio. E Piero era così, era una persona generosissima”.“Villaggio non amava Fantozzi. La gente credeva che lui assomigliasse a Fantozzi, ma lui era diversissimo da Fantozzi. Era un uomo di successo, aveva un rapporto liberale col denaro. Una volta andammo a Londra a vedere una partita della Nazionale con un aereo privato. Beh, dopo dieci minuti di partita disse: ‘Ce ne andiamo?’...”.