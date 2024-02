Lupita Nyong’o è la prima donna nera presidente di giuria al festival del cinema di Berlino

Donna più bella del mondo, vincitrice di un Oscar... c’è da perdere la testa. Ma Lupita – che diventa anche testimonial di Lancôme – non la perde e la usa per progetti molto mirati. Come “Eclipsed”, la prima pièce di teatro a debuttare a Broadway con tutte attrici donne nere nel cast. Usa la sua popolarità anche per alzare la propria voce: è fra le prime a parlare degli abusi subiti da Harvey Weinstein, il produttore travolto dal #MeToo e condannato per molestie e stupri. Scrive sul “New Yor Times” di esserne stata vittima quando ancora studiava a Yale. Da allora ha rinunciato a girare film prodotti da Weinstein.

La carriera oltre il cinema

Oltre alla sua carriera cinematografica – che comprende l’horror “Noi”, il personaggio di Nakia nel franchise Marvel “Black Panther” e tre episodi di “Star Wars”: “Il risveglio della forza”, “Gli ultimi Jedi” e “L’ascesa di Skywalker” – Nyong’o è molto attiva in teatro, e ha anche scritto un libro per ragazzi, “Sulwe”, nel quale racconta di una bambina bellissima che ha la pelle più scura di tutta la famiglia: dapprima ne soffre, poi scopre quanto questo sia una ricchezza. Il libro nel 2020 finisce in cima alle classifiche di vendita.

Al momento sta lavorando a un podcast di testimonianze dalla diaspora africana, ed è produttrice esecutiva del film sudanese “Goodbye Julia” di Mohamed Kordofani, candidato per il Sudan all’Oscar per miglior film internazionale. Il film racconta l’amicizia fra due donne di differenti comunità, nel nord e nel sud del Sudan. Come sappiamo, il paese è oggi investito da un vasto conflitto: il film è ambientato durante gli ultimi anni del Sudan come paese unico.