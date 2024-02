L'oro di Jacobs o Tamberi "paga" più del doppio di quello di chi vince alle Paralimpiadi

Centottantamila euro per l'oro olimpico

Le Paralimpiadi sono partite con una pioggia di medaglie per l’Italia, che di questo passo potrebbe benissimo superare la quota quaranta fissata dall’edizione record delle Olimpiadi, qualche settimana fa. Quanto, quanto sia statoprovocato daisolo per citare qualche nome, quanto le prodezze degli azzurri olimpici abbiano gasato e stimolato quelli paralimpici, non è materialmente possibile stabilirlo. Per fortuna,non si possono mettere sul bilancino., invece. Ed è su questo punto che sta pian piano emergendo una piccola polemica, alimentata soprattutto suidove un’occasione per discutere in modo non esattamente razionale e civile non passa mai indenne. Però un dato concreto c’è, e può servire quanto meno ad aprire un ragionamento, se non proprio un dibattito. Perché le medaglie che i quaranta reduci dalle Olimpiadi hanno portato a casa frutteranno come prima conseguenza premi in denaro che spesso, soprattutto per quelle discipline per cui il professionismo è un sogno visto alla tv, sono. Nessuno si scandalizza se un oro alle Olimpiadi, prima ancora dell’indotto che può generare in termini di contratti pubblicitari e compensi collegati alla botta di notorietà, porta nelle tasche di un atletaun premio da. Se uneuro e un. E se qualcuno vince più di una medaglia, i soldi ovviamente. Nessuno storce il naso perché è chiaro che quei soldi sono coperti dalle, e soprattutto vanno a premiare atleti che a volte hanno dedicato tutta una vita sportiva a rincorrere quell’occasione.Non è diversa, però, la condizione dei ragazzi che stanno affrontando lee stanno portando lustro all’Italia con le loro vittorie, con le lorodi tante interviste che rilasciano i professionisti. Unvale ‘soltanto’, meno della metà di quello che si mette in tasca un atleta ’normodotato’. Un, un. E’ il caso, per non trasformare un dibattito che può essere un’occasione di crescita in un paese civile, di spiegare unche non è secondario, trattandosi di soldi: il Coni, per fare un esempio pratico, deve ’premiare’ una sola gara maschile e una femminile per una specialità, mettiamo i 100 stile libero per amore di ragionamento. Nel caso della Paralimpiadi, la differenza nelle disabilità porta asulla stessa distanza. E quindi il Cip potenzialmente avrebbe molti più atleti da premiare, se anche avesse lo stesso budget a disposizione del Coni. E’ da ingenui far finta di non sapere che il ’mercato’ generato dalle Olimpiadi è, almeno per ora, più ricco di quello delle Paralimpiadi. Eppure, dal punto di vista di un atleta,, nell’impegno personale, per arrivare a giocarsi una vittoria?