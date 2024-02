Viola Conti: "Quando l’amore diventa dipendenza affettiva"

Una finestra sul mare: due donne, Viola, autrice, l'altra Celeste, protagonista del romanzo. Siamo a Cecina e siamo nel periodo "buio" della pandemia. Viola Conti, cecinese di origine, ma con Roma nel cuore, è una giornalista, scrittrice e book blogger, è tornata a casa dopo un lungo periodo romano dove si è occupata di comunicazione e pubbliche relazioni con una parentesi politica e un incarico ministeriale nel 2006.

E' davanti al mare di Cecina che Viola Conti decide di scrivere il suo primo romanzo dal titolo Perchè amo solo chi fugge? Sottotitolo: il dolore è un talento. Giovane Holden Edizioni.

Sonia Veggiotti, una laurea in psicologia, docente milanese, professionista esperta che con un linguaggio divulgativo spiega come ci si rialza da un abbandono e come riconoscere la dipendenza amorosa

Un romanzo di 96 pagine, anzi 85, perché annessa al romanzo c'è una sorta di appendice scritta da

Un racconto che dalla provincia livornese è andato al Salone del libro di Torino dove Viola Conti è stata intervistata dal TG2.

Viola Conti racconta a Luce! i suoi progetti

Come nasce la sua passione per lo scrivere?

"La passione per la scrittura mi accompagna fin da bambina quando scrivevo i miei diari segreti e leggevo le favole. Le leggevo e le ascoltavo dalla voce di mia nonna. Per anni la poesia è stata il mio linguaggio preferito, il mio modo di parlare al mondo.

Poi sono passata al racconto e nel periodo del Covid ho deciso di scrivere il mio primo romanzo. Per le donne, con le donne".

Di cosa parla il romanzo che ha conquistato il pubblico del Salone del Libro di Torino, capitale morale della lettura?

"Parla dell'amore che vive Celeste, la protagonista che si innamora di Luca. Una storia complicata, lui è fidanzato e vive questo rapporto senza progetti mentre Celeste vuole conquistare a tutti i costi questo amore"

E' qui che si passa dal sentimento dell'amore alla dipendenza?

"Sì. L'amore diventa per Celeste una dipendenza affettiva. L'amore è un talento e deve restare tale ma quando non ci sono si trasforma in dipendenza affettiva. E le cronache attuali raccontano spesso troppo spesso dei femminicidi. Quindi bisogna prestare attenzione ai campanelli di allarme come spiega Sonia Veggiotti nell'appendice dove fornisce una sorta di cassetta degli attrezzi per difendersi dalla dipendenza."

Quanto questo romanzo è autobiografico?

"Celeste ha una parte di me, ma non sono io. Non svelo di più perchè spero che il romanzo venga letto e vissuto da ciascuna donna nel modo migliore"

Come ha vissuto l'esperienza al salone di Torino?

"Per lavoro sono abituata a intervistare: era la prima volta che stavo dall'altra parte. Emozione. Gratificazione. non immaginavo che sarebbe successo".

Ha progetti e dove si vede tra 10 anni?

"Mi piacerebbe continuare a scrivere. Ho altri romanzi pronti sulle dipendenze affettive, tutti dedicati alle donne. Una serie. Vedremo quando pubblicarli. Mi piacerebbe anche che questo primo romanzo o gli altri possa diventare un testo teatrale e un programma radiofonico.

Sono una book blogger e divulgatrice culturale con la passione per le microstorie e soprattutto per quelle al femminile, perché credo che possano essere di esempio per le giovani generazioni. Spero che questo romanzo vada nelle scuole, sia uno strumento per i giovani. I progetti sono tanti. vedremo".

Crede nella sorellanza?

"Certo credo molto nella sorellanza. Questo romanzo è dedicato a tutte le donne: alle mie amiche a una pittrice di Cecina Valeria Cipolli che mi ha ha messo in contatto con Sonia Veggiotti. Vede un filo "rosa" ha permesso che il mio sogno diventasse realtà".

E' stata intervistata dal TG2 che percorso ha per il romanzo?

"Sono pronte presentazioni in diverse città: Grosseto, Firenze, Viareggio. Poi staremo a vedere. Se gli altri che ho già pronti diventeranno una serie".

Viola Conti ha già nel cuore la sua prossima protagonista.