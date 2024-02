Adelina Sejdini muore suicida: fece arrestare i suoi sfruttatori ma non riuscì a diventare cittadina italiana

Poco più che ventenne con la forza della sua denuncia, dopo essere stata violentata e picchiata,aveva inferto alla mafia albanese un duro colpo. Con le sue rivelazioni aveva fatto arrestare 40 mafiosi, che in Italia negli anni Novanta controllavano il racket dello sfruttamento della prostituzione e 80 persone erano state denunciate. Da 23 anni chiedeva, appellandosi all’articolo 18 della nostra Costituzione che garantisce protezione internazionale alle, a cui “si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale” (articolo 18, comma 3-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Ma esasperata, dopo una lunga battaglia che da “apolide” l'aveva portata essere riconosciuta come "cittadina albanese", ha deciso di togliersi la vita gettandosi a Roma da un cavalcavia. “La questura di Pavia mi ha identificata nella carta d’identità come cittadina albanese, ma io lo rifiuto. Mi hanno anche proposto l’asilo politico, ma io sono una vittima della tratta e”, aveva dichiarato il 6 novembre alla trasmissione L’aria che tira, “le persone che ho fatto arrestare mi faranno ammazzare”.Adelina nel corso degli anni aveva fatto parlare di sé più volte. Esaltata come un’eroina per la sua maxi-denuncia, era stata invitata anche al Senato e negli anni per il riconoscimento della cittadinanza italiana si era appellata prima al ministro dell’Interno, che all’epoca era il leader della Legae poi al presidente della Repubblica qui la lettera che gli scrisse nel 2019). Ma la sua richiesta è rimasta inascoltata. "Adelina aveva lottato, mettendo in gioco la sua stessa vita e venendo rinnegata dalla famiglia, contro la violenza maschile che l'aveva schiavizzata", dichiaraa nome del gruppo, "a Pavia lottava contro il cancro scontrandosi con un sistema sanitario e assistenziale che nega alle donne malate cure e sostegno economico. Ma lottava anche per ilche, dopo 23 anni in Italia e una storia di sfruttamento e lotta,". La nemica della donna era la burocrazia che, come sottolinea il collettivo riferendosi al gesto di Adelina del 29 ottobre "l’ha costretta asotto i palazzi del potere, per poi venire allontanata da Roma con un foglio di via emesso da quelle forze dell’ordine, che invece lei continuava ad apprezzare". Con quel foglio di via, che le ordinava di andarsene da Roma e di tornare a Pavia, Adelina si è buttata dal un cavalcavia. Ma "- aggiunge Non una di meno -, le mani di un patriarcato che ha le sembianze di uno schiavista sfruttatore, di una funzionaria della questura, di un burocrate statale, di una violenza che è maschile, istituzionale, sistemica. Per Adelina e per tutte le vittime del sistema, saremo in piazza a Pavia il 25 novembre e a Roma il 27" durante la giornata contro la violenza sulle donne.