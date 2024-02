Aiutiamo il piccolo Alessio: raccolta di fondi di Qn La Nazione per il figlio di Luana, morta sul lavoro. Ecco come partecipare

Il video con le parole della madre di Luana

La morte sul lavoro di Luana D'Orazio ha. L'intero paese è rimasto profondamente toccato dalla tragedia della ventiduenne,, rimasta schiacciata fra i rulli di un macchinario tessile.vuole fare sentire la propria vicinanza alla famiglia di Luana: al piccolo Alessio, alla madre al padre, al fratello. Lo fa promuovendo unadestinati ad Alessio, che crescendo circondato dall'amore dei nonni, dello zio e dell'affetto di tante persone, potrà contare anche sull'aiuto concreto chevorrà riservargli. In tal modo saremo: con l'aiutorappresentato dalle risorse che riusciremo a destinargli e con il sostegnodi sapere che nel momento più difficile della sua vita, tante persone sconosciute, da ogni parte d'Italia e non solo, gli sono state vicine. Dopoore è già stata raggiunta la cifra inizialmente fissata,. Unspeciale, da parte della Nazione e di Luce!, va a chi ha voluto dare il suo contributo a questa importante raccolta fondi e a chi sceglierà di aiutare Alessio e la sua famiglia nei prossimi giorni.Qui sotto potete trovare la pagina dedicata sulla piattaforma. Cliccando sul pulsante giallo "Fai una donazione" e seguendo le istruzioni sarà possibile donare con carta di credito.Siamo certi che moltissime persone raccoglieranno il nostro invito, apprezzando i valori semplici e diretti trasmessi da Luana, che ha cresciuto il bimbo fra tante difficoltà, accettando un lavoro pesante e rischioso. E trasmessi dalla sua famiglia e in particolare dalla, cheche tocca il cuore, racconta la figlia, parla del nipotino con immenso dolore e altissima dignità.

Un aiuto concreto

L'invito è a partecipare alla raccolta fondi per Alessio.significa, dopo le tante testimonianze e appelli d’aiuto arrivati dai lettori e dai cittadini che non vogliono restare indifferenti, e ai quali