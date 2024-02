Alluvione Emilia Romagna, i giovani angeli del fango al motto "I care"

L'impegno delle nuove generazioni

Gli angeli del fango in Emilia Romagna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luce! (@luce.news)

"Volontari Alluvione": un gesto di sostegno e umanità

La meglio gioventù

"Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande ''. È il motto intraducibile dei giovani americani migliori, 'Me ne importa, mi sta a cuore', e sono parole significative" diceva, il prete scomodo di Barbiana. Tra pochi giorni saranno passati cento anni dalla nascita del sacerdote della scuola che non lasciava indietro nessuno."I care" è sempre attuale, ci fa guardare con speranza al futuro, ci fa applaudire le nuove generazioni, ci dice chefanno parte dei giovani di casa nostra e che 'il me ne frego' spesso è un pregiudizio.Perché quando c'è da scendere in campo i ragazzi non tradiscono: lasciano il divano, mettono in modalità silenziosa il cellulare, si mettono le scarpe più consumate e ci sono. Decenni dopo decenni: una forza che si rinnova. Naturalmente. Un esempio che si moltiplica., cambia gli attori protagonisti, ma non molla mai."I care" adesso potrebbe essere il motto deiche sono ina spalare, a dare una carezza ai nonni soli, a confortare chi ha perso tutto o quasi ( qui la nostra raccolta fondi ). Braccia e coscienza in un moto spontaneo che commuove. Ora come allora. Come nelquando i giovani si mobilitarono e arrivarono nella. In centinaia, dall'Italia, ma anche dall'estero (Europa, Stati Uniti) giunsero nei due mesi successivi l'esondazione dell'Arno e la distruzione nel centro storico.Glinon muoiono mai: è uno stato d'animo, una scintilla che scatta nella sensibilità del cuore ferito da immagini e testimonianze. A Cesena in queste ore, ma anche in altri luoghi e città colpite in Emilia Romagna i ragazzi del 2000 ci sono: vanghe, stivali, guanti. Ci sono, sudano e sorridono. Cantano Romagna mia con chi è stato colpito dall'alluvione della primavera tremenda e si danno appuntamento per il giorno dopo. Scuole chiuse , lezioni all'università rimandate: "" sono le parole che la generazione 2000 (ma ci sono anche ragazzi di 15, 16 anni) ripete.Chat improvvisate, arrivate fino a mille partecipanti, canali digitali creati dalle amministrazioni comunali delle città e paesi colpiti, passaparola, appuntamenti al volo: in tanti modi i ragazzi si sono messi a disposizione. L'importante è esserci."Pronti a intercettare la grande solidarietà dei pesaresi e convogliare le energie per aiutare le famiglie del territorio" hanno detto ad esempio, assessora alla Crescita e alla Gentilezza, e, presidente del Consiglio comunale di Pesaro, presentando la chiamata di "Volontari Alluvione". All'iniziativa promossa dal Comune per convogliare le tante disponibilità a supporto dei cittadini colpiti dall’alluvione "sono arrivate soprattutto da ragazze e ragazzi". "Tutti possono fare la propria parte, dare il proprio contributo che, oltre a essere un gesto concreto, è un segno importante diper chi, in questo momento, sta attraversando ore difficili".La meglio gioventù non muore mai. Anche nel terzo millennio dunque. Si rigenera e passa il testimone di generazione in generazione. Ragazzi ventenni si mobilitarono per inel 1976, innel 1980 e tanti giovani hanno rafforzato la voglia di rinascita ine all'Ma ricordiamo anche altri angeli: decine di ragazzi trent'anni fa si mobilitarono per soccorrere Firenze colpita al cuore dall' attentato mafioso . Era la notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993. L'autobomba uccise la famiglia Nencioni e lo studente di Architettura Dario Capolicchio. Danni agli Uffizi e soprattutto alla gloriosa Accademia dei Georgofili. L'allora presidente Franco Scaramuzzi nell'unica stanza rimasta agibile consegnò un attestato di benemerenza ai giovani che avevano dato una mano. Loro avevano detto con il loro "I care" che c'era. Come adesso in Emilia Romagna.