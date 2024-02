Alluvione Emilia-Romagna, la raccolta fondi per dare un aiuto concreto

Alluvione, la campagna di sottoscrizione

Il commento

I messaggi dei vip a supporto della raccolta fondi

L'incubo dell'alluvione non dà tregua. Nubifragi, morti, allagamenti, frane. Il maltempo insembra essersi placato per il momento, ma sono in molti a domandarsi fino a quando durerà. Intanto alle vittime, 14 quelle accertate, si aggiungono migliaia di sfollati e le persone fatte evacuare dalle case allagate da oltre 20 fiumi esondati e il maltempo che non sembra dar tregua. Undavanti al quale non si può restare indifferenti.Al via una campagna di sottoscrizione del gruppo Monrif che, attraverso le sue testate cartacee e online Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino e il Giorno, ha deciso di lanciare una raccolta fondi per portare un aiuto concreto alle popolazioni colpite dalle alluvioni di questi giorni. Tutte le persone che vogliono contribuire alla raccolta fondi possono donare tramite bonifico al conto corrente bancario “Editoriale Nazionale Srl – Un aiuto per l’Emilia Romagna” –. Invece, per contribuire dall’estero vale lo stesso Iban ma bisogna aggiungere anche il codice Bic/swift:. Il conto è aperto presso la BPER BANCA S.P.A. Agenzia 12 di Bologna.I fondi raccolti confluiranno in un conto della Regione Emilia Romagna e della Protezione Civile Emilia Romagna per interventi urgenti e assistenza alle popolazioni sfollate.Valerio Baroncini, su Quotidiano Nazionale, definisce il disastro " Come una mitragliata alla schiena , a guerra finita. La seconda alluvione della Romagna azzanna la stagione appena partita e devasta stabilimenti, ristoranti, alberghi, spiagge che parevano essere stati risparmiati dal disastro di due settimane fa. E, dunque, proiettati a un orizzonte di successo. Questo è: qui le imprese sono secolari. E alla perdita delle case si somma la devastazione dei luoghi di lavoro, spesso di padri madri figli, e la futura mancanza di quel lavoro: l’anno scorso, in questi giorni, si faceva il bagno. Ora, davanti alla ruota panoramica, giace una motovedetta incagliata fra i tronchi vomitati dai fiumi".Da quando è stata lanciata la campagna sono tante le personalità del mondo dello spettacolo e i testimonial che si sono schierate accanto ai promotori."Chi può, in questo momento durissimo per tutta la nostra regione, può donare per aiutare le popolazioni colpite, grazie alla raccolta lanciata da Qn - il Resto del Carlino . Forza Emilia-Romagna!", scrive il cantante bolognese, che ha immediatamente condiviso il nostro appello., l’imprenditore del colosso del lusso digitale Yoox-Ynap e ora a capo della Task force sulla moda sostenibile del re Carlo d’Inghilterra, è originario invece da Ravenna, tra le zone più colpite: "Partecipo anche io all’iniziativa di Qn-Carlino" dice invitando chi può a donare. "Sostengo anche io la raccolta fondi del gruppo Monrif per le popolazioni colpite dall’alluvione , la mia gente che mi vuole bene, la mia terra che tanto ha dato al nostro paese e che in questo momento ha tanto bisogno di tutti voi – fa sapere-. Tutti possiamo anzi, dobbiamo contribuire, perché insieme possiamo fare tanto. Grazie”. Il senatoredice che questo sono "momenti di grandi tensione e apprensione, i danni sono ingenti. I parlamentari è giusto che assecondino quello che chiedono enti locali e regione, che incalzino il governo come è doveroso, perché i provvedimenti vanno assunti subito. È necessario che ciascuno di noi faccia qualcosa di più: ho pensato didi senatore a coloro che in questo momento soffrono - annuncia -, e lo faccio aderendo alla sottoscrizione di quella che è una vera e propria istituzione del territorio. Una goccia nel mare ma è quello che si può fare subito, concretamente”.Il comico, in un momento così difficile per la sua Regione, si fa anche lui da portavoce "per il gruppo Monrif che ha avvito una raccolta fondi. Tutti quelli raccolti verranno messi in un conto a disposizione della Regione e della Protezione civile per dare un minimo di sollievo e una mano a chi ha veramente perso tutto". ". Delegare allo Stato non basta, tragedie come quella che ha colpito l'Emilia-Romagna presuppongono la mobilitazione dei privati" fa sapere il Segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi Andrea Cangini. La Fondazione "ha aderito convintamente alla raccolta di fondi promossa dal QN - Il Resto del Carlino e invita le fondazioni e le associazioni di tutt'Italia a fare altrettanto diffondendo sui propri social l'Iban IT 23 M 05387 02411 0000003944487. Un modo per aiutare i cittadini emiliani e soprattutto quelli romagnoli a ricominciare a vivere nel minor tempo possibile".