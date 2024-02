Alluvione in Toscana: "Senza gli angeli del fango saremmo perduti"

I ricordi di una vita, case e beni immateriali, ricoperti dal fango. La storia si ripete e questa volta è toccata alla Toscana, che in questi giorni sta vivendo un momento buio. Il meteo ieri e oggi ha regalato un po’ di tregua alle zone alluvionate, evitando di complicare ulteriormente i soccorsi e le operazioni di recupero già difficili per natura. Ma la situazione aè critica: strade ancora allagate, famiglie chiuse in casa, ai piani alti, impossibilitate a uscire. Le operazioni di evacuazione da parte dei vigili del fuoco proseguono ininterrottamente.Intanto si continua a spalare per liberare le vie dall’acqua e dal fango, nel tentativo disperato di salvare il salvabile. I danni alle case sono incalcolabili e la perdita non è solo economica. Sono centinaia gli sfollati costretti a lasciare le loro abitazioni, che hanno trovato ospitalità nel centro di accoglienza adibito a San Donnino o a casa di amici e parenti.Sgomento, ma anche tanta rabbia sono i sentimenti predominanti in queste ore. “La protezione civile ci ha aiutato all’inizio, in fase di evacuazione, poi dopo non si è visto nessuno – sostengono in tanti - Senza i volontari non sapremmo come fare”.Tantissimi i ragazzi, anche giovanissimi, arrivati in aiuto dalle zone limitrofe. Armati di pale e secchi, stivali alti, non hanno avuto dubbi su cosa fare: si immergono nell’acqua alta e nel fango, provano a farla defluire raccogliendola con quello che hanno a disposizione, anche i cassonetti dei rifiuti, tentano di liberare le auto impantanate a mani nude. “Noi ce la mettiamo tutta, diamo il massimo” affermano due ragazzine. E lo stesso vale per la: “Ieri eravamo a San Piero a Ponti, anche lì la situazione è critica. Oggi siamo venuti qui a Campi per dare una mano ai nostri “vicini di casa” – ha detto il presidente– e molti ragazzi sono arrivati addirittura da Roma”. "Abbiamo trascorso la giornata cercando di liberare l’ingresso della casa di un anziano signore – ha aggiunto una volontaria aggregata alla– all’interno, nonostante ci siano quattro scalini, i mobili galleggiano ancora. Ci siamo chiesti come mai non ci fosse qualcuno, oltre a noi comuni cittadini, a liberare le vie e le case dall’acqua e dal fango. Siamo qui con la pala e il secchio, ma sono inutili”.Il, attraverso le sue testate cartacee e online La Nazione, Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e il Giorno ha deciso di lanciare una raccolta fondi per dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite dall’alluvione di queste ore.Anche noi di Luce! parte del Gruppo, vogliamo quindi rilanciare la raccolta fondi lanciata dal Gruppo per sostenere tutte e tutti coloro si sono visti strappare via dalla furia della pioggia e del vento tutto, chi l’auto, chi i propri beni, chi la casa e purtroppo alcuni anche la vita. Sono sette, infatti le morti accertate. La situazione drammatica di queste ore e l’aggravarsi del bilancio delle vittime (sono ancora due i dispersi) non potevano lasciarci indifferenti: da qui la volontà di compiere un gesto immediato di aiuto, perché nessuno sia lasciato solo ad affrontare questo terribile momento. Un’iniziativa alla quale aderiscono vip come Chiara Francini, Carlo Conti e Giorgio Panariello, oltre all’ex calciatore della Fiorentina Borja Valero. Tutti invitano i loro fan a supportare la raccolta fondi. Che viene effettuata insieme a Chianti Banca. Chi volesse contribuire alla raccolta può donare tramite bonifico. Ecco tutti i dati. Iban: IT21 U086 7302 8010 0000 0913 630 Intestazione: Un aiuto per la Toscana Presso Chianti Banca Codice Bic: ICRAITRRIP0