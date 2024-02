Alluvione, volete aiutare e non sapete come fare? La Nazione lancia "Ti dono il mio tempo"

L'alluvione in Toscana

"Ti dono il mio tempo"

Come aiutare

Qual è la cosa più preziosa da donare a qualcun altro? Il tempo. Non è mera retorica, ma un dato di fatto. Ecco perché non possiamo non riconoscere il valore dell'iniziativa che ha voluto lanciare La Nazione , giornale del nostro gruppo editoriale (Monrif) a sostegno delle persone colpite dall'alluvione in Toscana. E sappiamo anche che saranno in tanti a partecipare. Perché abbiamo dimostrato in più occasioni di essere un popolo generoso e dal cuore grande.Emblematica, ad esempio, l'aiuto immediato che tante persone, soprattutto tanti giovani , hanno dato agli alluvionati. Senza pensarci due volte si sono rimboccati le maniche, stivali ai piedi, e si sono dati da fare per il prossimo. Donare il proprio tempo libero a chi soffre, a chi ne ha più bisogno. Sono tanti gli italiani che sacrificano i momenti di riposo dal lavoro per dare un supporto a chi è meno fortunato, basta dare un'occhiata alla fitta rete di solidarietà e di associazionismo che ricopre il nostro Paese.La Nazione, appunto, vuole sensibilizzare i lettori su questo tema. In riferimento soprattutto ai danni da maltempo che hanno provocato morte e distruzione. In questi giorni la Toscana fa i conti con gli effetti dell’alluvione che nelle scorse settimane ha colpito in particolare le province di Prato, Firenze e Pistoia. La macchina della solidarietà è grande, è composta da tante realtà del volontariato ed è in moto. Il nostro giornale vuole mettere in contatto le persone che si sentono di donare il loro tempo alle persone colpite dall’alluvione e chi appunto è colpito dagli effetti delle inondazioni, con case e aziende distrutte. Per questo lanciamo l’iniziativa “Ti dono il mio tempo”.Per chi vuole mettere a disposizione il suo tempo libero e le sue competenze per aiutare a pulire o ripristinare un’abitazione, sistemare una staccionata, aiutare nella cura degli animali. Le cose da fare sono tante. Per chi ha intenzione di tendere una mano, c’è un indirizzo email apposito:inserendo come oggetto la frase Ti dono il mio tempo. Scrivete quando e come potete dare il vostro aiuto e donare il vostro tempo inserendo anche la vostra email a cui, chi ha bisogno di aiuto, può contattarvi. I messaggi saranno trasferiti in un articolo-bacheca per far incontrare chi dona e chi riceve. Aspettiamo i vostri messaggi.