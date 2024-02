Anastasiia Lenna, dalla fascia di Miss Ucraina alla guerra: “Voglio combattere per il mio Paese"

L'appello di Anastasiia Lenna

Il coraggio di un popolo

Chi è Anastasiia Lenna

Anstasiia, esperta di softair

La resistenza: sabotaggi e gesti simbolici

Il matrimonio fra Yaryna e Sviatoslav

Dal matrimonio alla resistenza: “Lotteremo per la nostra terra”

Da reginetta di bellezza a soldatessa:ha imbracciato le armi (anche se quelle con cui si mostra nelle foto postate) per difendere la sua“Gli invasori moriranno in questa nostra terra! E tutto il mondo lo vedrà”. È la promessa dell’ex miss Ucraina, che ha deciso di combattere in strada nel suo Paese. Lo ha rivelato la stessa ex modella, 25 anni, sul suo profilo Instagram, come riporta la radio londinese. Lenna,all’università Slavistik di Kiev, ha partecipato ale ora è tra le personalità più coinvolte nellaE ha deciso di dare l’esempio ai suoi connazionali: prendere un fucile e combattere i soldati e mercenari russi. “Tutti coloro che hanno varcato il nostro confine per farci la guerra, saranno uccisi!”, le sue parole accanto all’immagine che la ritrae in tenuta militare con un fucile in mano. Un sostegno alle forze armate già manifestato in passato e probabilmente solo simbolico. Ma di fronte all’invasione, gli ucraini sono pronti a cogliere ogni segno di speranza e resistenza.“In seguito alla situazione attuale voglio parlare - scrivesul suo profilo Instragram - . Non sono un militare, solo una donna, solo un normale essere umano. Solo una persona, come tutte le persone del mio Paese. Sono anche un giocatore di softair da anni. Tutte le immagini nel mio profilo servono ad ispirare le persone. Ho avuto una vita normale solo mercoledì scorso, come milioni di persone. Non faccio propaganda se non mostrare che la nostra donna ucraina è forte, sicura di sé e potente. Apprezzo tutta l’attenzione e il sostegno al mio Paese, a tutte le persone in Ucraina che combattiamo ogni giorno contro l’aggressione russa, dico: “Vinceremo!. Sono nato e vivo a Kiev. Questa è la mia città. L’Ucraina è il mio Paese. Il 24 febbraio la Federazione Russa ha calpestato le nostre terre, uccidendo civili, donne, bambini. Gli ucraini non hanno sensi di colpa. Nessuno di noi ha alcun senso di colpa. Siamo nelle nostre terre! Parlo a tutte le persone del mondo: fermate la guerra in Ucraina! Nessun popolo dovrebbe morire; possiamo fermare tutto questo. Insieme".Quella diè una storia di grande coraggio, di fedeltà verso il Paese in cui è nata e cresciuta. Una storia come tante altre, in realtà: la guerra in Ucraina ha portato alla luce il valore diche hanno deciso di proteggere il loro popolo, a costo della vita. Ma lei era già molto conosciuta, perché qualche anno fa aveva vinto il titolo di. E la sua scelta non poteva certo passare inosservata.Giovane, bellissima e molto coraggiosa:non ha esitato ad imbracciare le armi per difendere il suo Paese, nel momento di più estrema difficoltà. Di certo, fino a qualche giorno fa non lo avrebbe mai immaginato. Splendida modella, nel 2015 ha vinto il titolo di Miss Ucraina e ha rappresentato il suo popolo al concorso di bellezza, classificandosi nella. La sua carriera è proseguita tra sfilate e collaborazioni di moda, sebbene Anastasiia non abbia mai rinunciato allo studio e, in seguito, al suo lavoro.presso la Slavistik University di Kiev, la bella Lenna ha avuto ruoli molto prestigiosi in svariate aziende fuori dal suo Paese, soprattutto in Turchia. E, forte della sua perfetta conoscenza di ben, ha lavorato anche come traduttrice.Da tempo è rientrata in Patria, con l’aggravarsi delle tensioni tra Ucraina e Russia, e ha deciso di schierarsi a difesa dei suoi compatrioti. Una scelta, la sua, condivisa da molte persone: fortissimo è il senso di lealtà che tutti condividono, in questo momento drammatico.Anstasiia Lenna nelle ultime ore è diventata famosa in tutto il mondo per aver pubblicato una sua foto con il fucile imbracciato. La foto è accompagnata dagli hashtag. La modella imbraccia un fucile mitragliatore ed è piuttosto pratica di armi. È, ovvero il. Di recente aveva pubblicato foto in cui appre intenta neghi allenamenti e mimetizzata nella neve. Nella storia pubblicata sul suo profilo, Anastasiia si. Ad accompagnare il video le parole: “Training, The Invaders will die on our land! All world see this!” Cioè “allenamento, gli invasori moriranno sulla nostra terra. Tutto il mondo lo vede”.“Smontiamo la segnaletica su tutte le strade del Paese. Il nemico non conosce le zone e non sa orientarsi. Aiutiamoli ad andare all’inferno“. Mentre l’esercito combatte, si richiamano i riservisti e i volontari imbracciano i fucili, il resto degli ucraini trova forme di resistenza alternative.: contro l’invasore russo ci si inventa di tutto. È così che si è diffuso l’appello ai cittadini dell’agenzia statale per la gestione della viabilità ad abbattere o manipolare i cartelli stradali per disorientare le forze di Mosca. E sempre dalle autorità è arrivato l’input per, con tanto di tutorial su comeda lanciare contro gli aggressori.Un invito subito raccolto dalla popolazione., terza città più popolosa del Paese, le donne hanno iniziato a preparare i, mentre a Leopoli, nell’ovest più lontano dagli scontri, il birrificio Pravda ha fatto sapere di dedicarsi in questi giorni a questo “imbottigliamento molto speciale“. Tanti sono anche i gesti di resistenza nonviolenta, ispirati ad antecedenti dal forte impatto simbolico. Quando sui social si è diffuso il video di un uomo disarmato sul ciglio di una strada che solo con il proprio corpo tentava di bloccare un convoglio di blindati russi, la mente è andata subito alla storica immagine di piazza Tienanmen. Una scena simile si è vista anche in altre occasioni, come a Bakhmach, 150 km a nord-est di Kiev, dove alcuni civili si sono inginocchiati davanti ai tank e hanno lanciato le proprie bici sotto i cingolati. Non manca neppure chi si improvvisa combattente, preparando barricate in strada con sacchi di sabbia o passando le giornate a scavare trincee. E ad imbracciare le armi sono anche i vip, come l’ex miss Ucraina. appunto, che su Instagram, i suoi scatti da modella lasciano spazio a immagini che parlano di guerra, un modo come un altro per sostenere il suo Paese nell’ora più buia. In realtà, la Lenna non è nuova a condividere foto di questo tipo: è sempre stata un’amante di, un’attività in cui si utilizzano armi ad aria compressa e proiettili in plastica. Nulla a che vedere, dunque, con quella che è la sua nuova realtà. La stessa che coinvolge milioni di persone: tra chi è in fuga verso un porto sicuro e chi invece rimane sotto le bombe, per allearsi con i soldati ucraini ormai da giorni assediati dall’esercito russo. Anastasiia infatti non è l’unica ad aver mostrato grande coraggio. Pochi giorni fa ha commosso il mondo la storia deiche, proprio nel primo giorno di guerra, hanno deciso die poi arruolarsi per difendere la loro Patria.La storia è raccontata dalla Cnn. Yaryna, 21 anni, ha conosciuto nel 2019anni, durante una protesta a Kiev. Dopo tre anni di fidanzamento e con la situazione in Ucraina che andava via via peggiorando, la coppia ha deciso di non perdere altro tempo e sposarsi. I due avevano programmato il matrimonio per il prossimo 6 maggio e volevano festeggiare le nozze in un ristorante con una “terrazza molto, molto carina” con vista sul fiume Dnepr, ha raccontato Yaryna.Ma tutto è cambiato quando il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’invasione dell’Ucraina giovedì 24 febbraio. Yaryna e Sviatoslave non aspettare maggio. I due si recano al monastero di San Michele a Kiev. Mentre fuori suonano le sirene antiaeree, i due si sposano. “La situazione è difficile, stiamo per combattere per la nostra terra. Forse possiamo morire e volevamo solo stare insieme prima di tutto questo”, ha raccontato Yaryna.Dopo il matrimonio,si recano al Centro Territoriale di difesa per arruolarsi e offrire il proprio contributo per la loro Ucraina. “Dobbiamo proteggerla. Dobbiamo proteggere le persone che amiamo e la terra in cui viviamo – ha detto Yaryna – Spero per il meglio, faccio il possibile per proteggere la mia terra. Yaryna non sa quale compito verrà affidato loro.“Forse ci daranno solo l’equipaggiamento e andremo a combattere. Forse – dice ancora Yaryna – dovremo aiutare a fare altro”. I due sperano ancora di poter festeggiare il loro matrimonio. Chissà, magari in quel ristorante con la terrazza sul fiume Dnepr. “Forse la Russia uscirà dal nostro Paese e avremo la possibilità di festeggiare normalmente”, auspica Yaryna. “Spero solo – conclude – che tutto andrà normalmente e avremo la nostra terra, avremo il nostro”.