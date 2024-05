È morta Maddy Baloy, tiktoker 26enne che raccontava sui social la convivenza con il cancro. Il fidanzato: “Le ho tenuto la mano”

Aveva scoperto di avere il cancro circa due anni fa, nel 2022. Da quel momento la vita di Madison Baloy, maestra d’asilo originaria di Tampa (Florida) non è stata più la stessa, o almeno è ciò che immaginiamo non avendola mai conosciuta di persona. Sappiamo, però, che ha iniziato a parlare del cancro sui social, a raccontare quella convivenza con quel coinquilino indesiderato che le stava rubando sempre più spazio.

"Ciao, mi chiamo Madison e ho un cancro terminale al quarto stadio – raccontava Maddy in uno dei suoi ultimi video, durante un viaggio in Giappone – È nel mio intestino crasso, nel mio intestino tenue, nel mio utero, nelle mie ovaie, praticamente l'intera metà inferiore del mio corpo è piena di cancro”.

E’ morta mercoledì scorso Maddy Baloy, all’età di 26 anni, nel giorno del compleanno del fidanzato, Louis Risher. E’ stato lui a darne la notizia, parlando con People ha detto: "È morta pacificamente, circondata da amore. Ho compiuto 27 anni ieri, in realtà. Le ho tenuto la mano tutto il giorno e non avevo bisogno d'altro”.

L’ultimo video

"Sapevo di avere molto da dire", aveva detto lei stessa a People due mesi fa, sottolineando l'importanza di sperimentare "ogni singola emozione mentre siamo qui perché non saremo qui a lungo".

Raccontava senza nascondere le sue paure, le fragilità, le conseguenze del cancro, anche quelle che possono suscitare vergogna e portare a chiudersi in sé stessi. Sempre nell’ultimo video, ad esempio, si è filmata mentre si godeva un momento di relax in una vasca da bagno giapponese. Non lo faceva da anni, per via della colostomia. “Ma sono qui in Giappone e non voglio avere paura di farlo”. Non l’ha avuta.

"Sono davvero a corto di parole per la triste notizia che abbiamo ricevuto oggi. Era gentile, divertente e una vera ispirazione per me e le mie tre ragazze. Sapere che siamo stati in grado di realizzare uno dei suoi sogni sarà sempre molto importante per me. Sarà sempre il mio primo e ultimo ballo in cucina e non sarà mai dimenticata”, scrive lo chef Gordon Ramsay, con cui Maddy è riuscita a realizzare uno dei suoi desideri.