Animali Fantastici - I segreti di Silente: la Cina censura il dialogo sull'omosessualità

La censura cinese

Incantesimi, bacchette, draghi, babbani e un pizzico, anzi più, di.... Dal 13 aprile torna in sala, lo spin-off del maghetto più amato di tutti i tempi, Harry Potter. Il terzo capitolo della serie, intitolato, riporta sulla scena il più scalmanato e(Eddie Redmayne) e co., compresi snaso, asticello e demiguise, per una nuova straordinaria avventura.Che non si può dire sia nata sotto i migliori auspici, visti i ritardi nella produzione causati dalla pandemia, qualche cambiamento importante nel cast, colche cambia volto, da Johnny Depp (caduto in disgrazia per le accuse di violenza da parte dell’ex moglie) a Mads Mikkelsen e qualche scandalo di troppo, tra Ezra Miller (il Credence Barebone del film) arrestato recentemente per ubriachezza molesta e mamma Rowling ancora alle prese con leOra però è tempo di lasciar parlare le immagini, con l'affascinante giovane(Jude Law) che – senza spoiler – decide di mettere insieme una squadra di maghi e streghe (ma non solo) per provare ad arginare i piani di Grindelwald, convinto dellarispetto a quella babbana. In una non sorprendente Berlino novecentesca (e come poteva trattarsi di un'altra città?) lo spazio questa volta viene lasciato non tanto all'azione – che non manca, a colpi di bacchetta e anatemi – quanto all’idea di far immergere lo spettatore in una sorta di zoo magico, tra creature fantastiche e capacità incredibili. Forse un ritorno alle origini del prequel, anzi del libro da cui la serie è tratta, tra i manuali scolastici previsti per gli studenti di Hogwarts.La prima nota negativa, per Animali Fantastici - I segreti di Silente arriva dallae non riguarda la recensione del film bensì la sua stessa distribuzione in sala., che alludevano ad una passatatra Silente e Grindelwald, sono stati infattiper il pubblico del Paese asiatico. L'autrice JK Rowling, nel 2007, ha svelato l'omosessualità del professore e futuro "miglior preside che Hogwarts abbia mai avuto" (i potterhead mi capiranno), anche se i film non avevano mai fatto esplicito riferimento al suo orientamento sessuale fino ad oggi.Nella versione cinese del nuovo film è stato completamente eliminato il dialogo tra il personaggio di Jude Law e Mads Mikkelsen, in cui venivano pronunciate le frasi "" e "". Il resto della pellicola è invece rimasta identica, compresa la chiara percezione che i personaggi condividano un legame intimo. In una dichiarazione a Variety, laha detto di essere "impegnata a salvaguardare l'integrità di ogni film che rilasciamo" e che a volte questo significa fare "con estrema sensibilità" dei "" per certi mercati. "La nostra speranza è di distribuire i nostri film in tutto il mondo come rilasciati dai loro creatori, ma storicamente abbiamo affrontato piccole modifiche fatte in alcuni Paesi", spiegano. "Nel caso di Fantastic Beasts è stato richiesto un taglio di sei secondi e la Warner Bros ha accettato queste modifiche per rispettare i requisiti imposti dal governo locale, ma lo spirito del film rimane intatto", assicura la produzione. "Vogliamo che il pubblico di tutto il mondo veda e si goda questo film, ed è importante per noi che anche il pubblico cinese abbia l'opportunità di viverlo, anche con queste piccole modifiche", concludono.