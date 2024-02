Anna nasce a bordo di un Frecciabianca diretto a Torino: "È stato straordinario"

L'equipe per il parto in treno

Il fuoriprogramma

Il parto in videochiamata

Sulla porta dello scompartimento delandrebbe appeso. Perché quello avvenuto ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, lunedì 3 luglio, a bordo di un convoglio di Trenitalia, società capofila del gruppo Fs è un parto eccezionale . I ferrovieri e le Ferrovie dello Stato Italiane – oggi guidate da Luigi Ferraris - sono, da sempre, come una grande famiglia, ma a volte la norma si trasforma in evento straordinario, quando invece che in casa o in ospedale , bambini e bambine decidono di venire alla luce... a bordo del treno. La mamma della bimba, di nazionalità straniera, che viaggiava sul mezzo partito da Roma e diretto a Torino, è entrata in travaglio poco dopo la stazione di Genova e laè stata immediatamente avvertita di quello che stava accadendo. Qualcosa di impensabile e speciale.E così il vagone su cui si trovava la donna, in avanzato stato di gravidanza e in procinto di far nascere la figlia Anna, si è trasformato in una vera e propria sala parto. A correrle in soccorso, che si è però dimostrata pronta ad affrontare lo straordinario evento . "Ciao Daniela, sono su un treno e c'è una donna in travaglio,", è iniziata più o meno così la telefonata che ha contribuito a far nascere la bambina: a un capo del telefono, operatrice sanitaria dell'Ospedale di Pisa, in viaggio per andare a trovare la mamma, dall'altro, collega ostetrica a casa in un giorno di riposo. Oltre alla capotreno, anche il caposervizi Andrea Luschi è stato coinvolto e intorno alle 12, dopo appena 40 minuti di travaglio, la bimba è nata, tra la sorpresa e la gioia di tutti i passeggeri. E poco importa se nel capoluogo piemontese, inevitabilmente, il Frecciabianca è arrivato con circa mezz'ora di ritardo. Una nuova vita è qualcosa per cui vale la pena aspettare.Quando la neo mamma ha iniziato ad avere forti contrazioni è stato immediatamente chiaro che quel viaggio avrebbe previsto un. La capotreno Ferreri è stata subito avvertita e insieme a Luschi si sono dati da fare per far sì che quella nascita avvenisse senza problemi, per la mamma e per la piccola.Il convoglio ha così effettuato una fermata straordinaria nella stazione di Arquata Scrivia ed è subito partitain grado di gestire la situazione. La fortuna ha voluto che a bordo ci fosse la oss pisana che, dopo aver capito che il parto era imminente, si è messa in contatto con la collega ostetrica. L'idea si è dimostrata vincente. "La prima cosa che ho pensato, quando ho risposto alla chiamata, è stata a- racconta Daniela Sanfilippo - poi quando ho capito che era tutto vero mi sono resa conto che la soluzione della videochiamata, proposta dai dipendenti di Trenitalia, fosse la migliore".Il caposervizi all'inquadratura, con il compito di far vedere bene tutto ciò che succedeva; la capotreno a supportare emotivamente e fattivamente la mamma; l'ostetrica da casa a coordinare le operazioni e l'operatrice sanitaria ad aiutare nella gestione del parto. Un piano studiato nei minimi dettagli, nonostante l'urgenza. "Il personale di Trenitalia è stato perfetto, ha collaborato in ogni manovra, così come i viaggiatori - racconta Isabella - la mamma si è sentitamentre stava dando alla luce la sua seconda figlia. Ho capito, inoltre, che tutte le stelle si erano allineate quando, chiedendo degli asciugamani,ha aperto la sua valigia e me li ha dati. Erano profumati, puliti e perfino stirati. Una roba di altri tempi".Ma l'incredibile è diventato realtà, quando la piccola Anna ha aperto gli occhi per la prima volta, trovandosi circondata da quella strana compagnia che la guardava commossa., infatti, è stata generale. "Si è trattato di una giornata di lavoro davvero particolare e, ovviamente, senza precedenti - racconta la capotreno Ferreri - e tutto è andato per il meglio. Sono felice di aver contribuito a questo bel momento. Lavoro in Trenitalia dal '95, e questo penso resterà ildella mia carriera professionale". Mamma e figlia sono state trasportate poi all'Ospedale San Giacomo di Novi Ligure dalla Croce Verde, arrivata a parto avvenuto, e il treno ha potuto riprendere la sua corsa, con un ritardo più che giustificato.