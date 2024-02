Apple citata in giudizio da una ragazza che ha subito le molestie sessuali sul set di un film

Le accuse

Il mancato controllo

La discriminazione di genere

è statada una donna che sostiene che l'aziendamentre era impiegata sul set del thriller di Will Smith Emancipation., la protagonista della vicenda e delle accuse, ha anche citato in giudizio le società di produzione Lionsgate Entertainment e Jerry Bruckheimer, così come i suoi diretti datori di lavoro, sostenendo che queste abbiano favorito un ambiente lavorativo in cui venivano permesse le molestie, le minacce e le violenze sessuali nei confronti delle dipendenti.Nella sua denuncia Kelly ha dichiarato di essere stata assunta a ottobre 2020 come coordinatrice delle prove nella produzione della, in North Carolina. La donna sostiene di essere statasul set e quando questo è stato trasferito anche il suo successore l'ha molestata, toccandole anche il seno e il sedere. Dopo che la produzione di Hightown si è conclusa, nel marzo 2021, Alicia Kelly si è spostata a New Orleans, sul set di, che stava entrando in produzione dopo che Apple aveva spostato il progetto dalla Georgia. Qui la ragazza ha ricoperto il ruolo di assistente Covid. Ma prima del trasferimento, sostiene la ragazza, ilancora una volta, in un hotel. Tuttavia il suo supervisore nella serie ha mantenuto il suo lavoro anche nella produzione del film, continuando ad approfittarsi di lei.La Apple e la Lionsgate "avevano il dovere di prestare ladelle sue filiali, degli appaltatori, dei subappaltatori e dei loro dipendenti" e non l'hanno assolto, ha dichiarato amareggiata la vittima. La compagnia di intrattenimento statunitense Lionsgate ha rifiutato di commentare la causa, ma ha fatto sapere in una nota che, secondo la sua politica aziendale, adottain merito alle molestie sessuali nelle sue produzioni, prende sul serio tutte le denunce e conduce indagini approfondite. Politica che, speriamo, verrà adottato anche in questo caso. La Apple, invece, non ha risposto alla richiesta di un commento e neanche l'azienda di Bruckheimer ha fatto sapere qualcosa di ufficiale.In aggiunta alla mancata protezione contro gli abusi sessuali la ragazza ha anche citato in giudizio la Montrose Environmental Group per, dichiarando di essere stata costantemente, e il Center for Toxicology & Environmental Health per. Alicia Kelly, infatti, ha detto di essersi lamentata con le risorse umane di Montrose per le molestie, ma l'azienda non ha preso alcun provvedimento contro i suoi supervisori e invece l'ha prima retrocessa di grado e alla fine l'ha licenziata.