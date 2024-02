Arrampicatore pulisce dai rifiuti il K2 in onore del padre morto

Il problema dei rifiuti

Il K2 come luogo di pace mentale

I troppi visitatori

Il tributo al padre

Avete presente le vette dell' Himalaya con la neve, con il sole che sorge e con le verdi praterie in basso? Ecco che questo contesto così immacolato rischia di svanireche tentano la scalata lasciandosi però indietroCorde rotte, attrezzature inservibili e usurate, bombole di ossigeno esaurito, scarponi, lattine, sono solo alcuni dei tanti oggetti lasciati sulla montagna. Nelle zone attorno ai campi base, i cumuli di articoli lasciati sono sempre più grandi, deturpano ee offendono anche quello che per molti è considerato unsoprattutto per coloro che hanno perso i loro cari nel corso della spedizione e i corpi sono rimasti sepolti tra i ghiacci. A circa 5.150 metri, al campo base del K2, nell'Himalaya pachistano,con altri ambientalisti, si sforza di ripulire la seconda vetta più alta del mondo, in, Ali Sadpara, che ha perso la vita nel 2021 nel tentativo di scalare una delle vette più ambite e tra le più inaccessibili. "È la nostra montagna", dice il 25enne, valutando l'entità del compito che lo attende. "".Due anni fa il ragazzo stava tentando una perversa salita invernale sul K2 insieme a suo padre e due stranieri quando un'improvvisa malattia lo ha costretto a tornare indietro. I tre uomini invece hanno proseguito la scalata, ma successivamente sonosotto un mare di ghiaccio sul tratto finale prima della vetta. Sajid andò a recuperare ilseppellendolo in una tomba improvvisata vicino al Campo Quattro, l'ultima sosta prima della cima. Per non dimenticare il punto esatto ha segnato le coordinate sul GPS prima che la montagna facesse il resto. Proprio per questo il K2 è diventato per lui un luogo di, dove andare a venerare suo padre defunto: "Se vediamo qualche spazzatura la sensazione è totalmente diversa. La pulizia di questo luogo è qualcosa che ti deve venire personalmente dal cuore".Con il turismo di montagna commercializzato, che trasporta un numero crescente di visitatori in vetta, l'Everest sta anche diventando noto per le. L'anno scorso il K2 ha assistito a un record di circasuscitando molta preoccupazione soprattutto a causa dei vari scalatori che lasciano tracce di rifiuti mentre raggiungono le viste più incontaminate del mondo. Come spiega l'arrampicatore norvegese: "Ci sono due montagne dove la spazzatura è un problema e sono il K2 e l'Everest. Non è la mia spazzatura o la tua spazzatura, è la nostra spazzatura". Per l'ecologo del CKNP, il problema principale sono le aziende commerciali che promuovano le scalate fornendo attrezzature a chiunque. "Se più persone vanno a scalare ci saranno per forza più rifiuti", ha spiegato l'uomo, che ha anche supervisionato una campagna che ha portato via 1.600 kg di rifiuti dalla montagna nel 2022. Poi ha aggiunto: "Quello che porti su poi lo devi portare via. Le persone che stanno pulendo il K2 stanno".Rischio messo in evidenza anche dall'alpinista: "Qui sul K2 se commetti qualche errore cadi. Se cadi rischi di morire". Il 33enne ha anche guidato una squadra nepalese con la Fondazione Nimsdai riuscendo ad eliminare circa 200 chilogrammi di rifiuti. Infine il giovane Sajid ha voluto lanciare una quella che per lui è la montagna più bella: "Se guardiamo il K2 da lontano non vediamo la spazzatura. Il problema è quando lo scaliamo. Nonostante questo però per me resta molto di più di una semplice montagna".