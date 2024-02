Arrivano gli smombie: Treccani dà un nome agli zombie smartphone-dipendenti

A chi non è mai capitato di passeggiare sul ciglio della strada, su un marciapiede, in pieno centro con gli occhi fissi sul proprio smartphone? A questo fenomeno che sta letteralmente dilagando, la versione online di Treccani ha deciso di attribuire un nome:

, una parola utilizzata per la prima volta in Germania nel 2008 e nel 2015 ed eletta parola dell’anno nel 2015 dal dizionario del tedesco edito da Langenscheidt. Per l’Italia, si tratta di un neologismo che fotografa una questione sociale che riguarda grandi e piccini

in maniera trasversale e che, talvolta, rischia di trasformarsi in un pericolo di non poco conto.

La parola

smombie

è figlia dell’unione tra i lemmi smartphone e zombie. In buona sostanza, quando camminiamo senza alzare lo sguardo da ciò che succede nelle chat di WhatsApp o sui social appariamo come zombie smartphone-dipendenti. A questo spettacolo quantomeno grottesco, deve essere aggiunto il fatto che non guardarsi intorno quando si cammina per strada comporta un minor controllo della situazione circostante e soprattutto una minore percezione del rischio. Per non parlare poi della faccenda dell’alienazione. Un metaverso nel metaverso, verrebbe da pensare, che ha tutta l’aria di essere in grado di generare un cortocircuito di certo non sottovalutabile anche rispetto agli impatti psicologici di un simile comportamento.

Che gli

smombie

possano, in un futuro prossimo, essere passibili di sanzioni esattamente come lo sono gli automobilisti beccati con lo smartphone in mano? Affermarlo è assai difficile ma, se è vero com'è vero che dare un nome alle cose significa renderle reali, c’è da augurarsi che l’operazione promossa da Treccani possa almeno rendere anche le italiane e gli italiani sempre più consapevoli di un rapporto squilibrato con lo smartphone e tutto il magico mondo che custodisce. Nel frattempo, buona pratica quotidiana sarebbe prendere l’abitudine di leggere questa definizione:

“smombie s. f. e m. inv. Chi cammina per strada senza alzare lo sguardo dallo smartphone, rischiando di inciampare, scontrarsi con altre persone, attraversare la strada in modo pericoloso"

. Sia mai si riesca a passare, una buona volta, dalle parole ai fatti.