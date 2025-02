La notte dei Grammy, tra musica e politica (contro Trump). Shakira dedica il premio “ai miei fratelli e sorelle immigrati”

Musica e politica, nella notte dei Grammy. Il pungo duro trumpiano contro i diritti civili di ampie categorie di persone, con gli attacchi frontali del presidente Usa Donalda Trump alle persone transgender e agli immigrati, non ha lasciato indifferenti gli artisti, alcuni almeno, che hanno partecipato alla 67esima edizione dei Grammy Awards. La cerimonia si è tenuta nella Los Angeles post incendi, con la consegna degli Oscar della musica assegnati alla Crypto.com arena di Downtown. E dunque, grandi applausi e commozione per le vittime dei roghi, con le star dell'industria musicale che hanno applaudito commosse l'esibizione d'apertura affidato ai Dawes, un duo formato dai fratelli Taylor e Griffin Goldsmith, la cui casa è andata in fumo, ma anche denuncia della nuova discriminazione di Stato.

Standing ovation ai Grammy di Los Angeles per Lady Gaga e Bruno Mars

Lady Gaga, premiata con Bruno Mars per il miglior duo pop con "Die with a smile", nel ricevere il premio ha fatto una dedica alle persone transgender, prese di mira dal presidente Donald Trump. "Stasera - ha detto - voglio dire che le persone trans non sono invisibili. I trans meritano di essere amati, la comunità queer di essere sostenuta. La musica è amore".

Shakira riceve il Grammy

La cantante colombiana Shakira, invece, ha vinto il premio per il miglior album di latin pop con "Las mujeres ya no lloran". A chiamarla sul palco, un'altra leggenda: Jennifer Lopez. Per Shakira questo era il primo disco in sette anni. "Voglio dedicare il premio - ha detto - a tutti i miei fratelli e sorelle immigrati". Un riferimento alle deportazioni di massa avviate da Donald Trump..