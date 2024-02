Assistente materna: in che consiste la nuova professione in arrivo nel 2024

Cosa fa l'assistente materna

Compensare la rete familiare

Servono più consultori

Abbiamo il 60% di consultori in meno di quanto stabilito dalla Legge 34/1996 e spesso le #donne sono completamente sole su maternità e contraccezione. Per non parlare della non applicazione della 194. Ma il Governo trova 150 milioni per #assistentematerna. Le “giuste” priorità 🙄 — Ilenia Malavasi (@Ileniamalavasi) September 27, 2023

"Buongiorno, vorrei lavorare come". Una dicitura mai sentita e mai vista fino ad oggi, masarà possibile inviare curriculum di candidatura per questo impiego. Certo, un'occupazione che, inevitabilmente non è per tutti ma richiede una certa dose di propensione ad accudire neonati e, soprattutto, mamme.Se avete visto l'ultima stagione di "Sex Education" – evitando spoiler – inevitabilmente può venire in mente, chiamata da Otis perché la madre è in grosse difficoltà con la piccola Joy, appena nata. L'idea del nipote è che la zia possa aiutarla a gestire la bimba e le alleggerisca il carico anche mentale che ha colpito la terapeuta del sesso dopo il parto. Ma, appunto, si tratta di una parente stretta, della zia della neonata e sorella della neo mamma. Invece quella proposta dal governo italiano è una vera e propria, spiega l'Ansa, per la quale dovrebbe essere stanziata una cifra che oscilla. Il compito di questa figura sarà, nello specifico, quello di accompagnare proprio le madri nei primi sei mesi di vita del bambino, con un rapporto personale diretto: non solo risponderà telefonicamente, o con videochiamati, ma andrà direttamente a domicilio perin questa prima e delicata fase della maternità . Una svolta che appare in linea con l'attenzione dell'esecutivo verso il tema famiglie e natalità , tanto che già nella Nota di aggiornamento al Def, oggi all'esame del Consiglio dei Ministri, ci potrebbe essere un primo riferimento alla proposta.Ma in che cosa consiste, in concreto, questa professione? E in che si differenzia dalle balie del passato, che affiancavano le donne durante e nei primi tempi dopo il parto ? L'assistente materna risponderà aiche per le neo madri possono rappresentare dei grandi problemi, provocando un senso di inadeguatezza che può sfociare anche nella sindrome depressiva post partum . Sarà quindi compito della nuova figura professionale - già presente in Francia e nei Paesi nordici - spiegare come fasciare il piccolo, come comportarsi quando si fa il bagnetto al neonato o ha il singhiozzo o non smette di piangere.La filosofia che ispira il provvedimento è quello difatta di nonne, zie e sorelle maggiori che dispensavano consigli pratici e che nel tempo si è lacerata, soprattutto nelle grandi città. L'assistente materna eviterebbe alle neomamme di andare troppo spesso dal pediatra per problemi non medici ed anche di intercettare un possibile disagio delle mamme dopo il parto., come ostetriche, infermieri o puericultrici, non avrà bisogno di una laurea ma di undella durata di sei o nove mesi. Le modalità operative saranno in parte stabilite con le Regioni: per ora l'idea è un servizio a richiesta delle mamme che disporranno di una ventina di ore per i primi tre mesi dalla gravidanza estendibili fino a sei mesi. L'auspicio del governo è di avere, quindi il numero delle mamme supportate varierà a seconda dei territori.Ma c'è chi non è d'accordo con la proposta dell'esecutivo, tirando in ballo altri dati non per sminuire la necessità di dare il giusto supporto anche psicologico alle neo mamme, quanto perché le donne andrebbero seguite anche in altri ambiti legati ai loro"In Italia ci sono circa34/1996. Intere zone dove le donne sono lasciate completamente sole su maternità e contraccezione. Per non parlare dello stato di applicazione della 194 (sul diritto all'interruzione di gravidanza, ndr). In tutto questo il Governo trova 150 milioni per l'assistente materna. Le 'giuste' priorità". Lo scrive Ilenia Malavasi, deputata Pd, su X.