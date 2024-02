Bergoglio: "Conforto per le donne vittime di violenza e per gli adolescenti che subiscono abusi"

“Figlio di Dio, conforta le vittime dellain questo tempo di pandemia.. Dà consolazione e affetto agli anziani, soprattutto a quelli più soli. Dona serenità e unità alle famiglie, luogo primario dell’educazione e base del tessuto sociale”. Lo ha detto Papa Francesco nella benedizione Urbi et Orbi in occasione del Natale. ‘’Dà consolazione e affetto agli anziani, soprattutto a quelli più soli - aggiunge - Dona serenità e unità alle famiglie, luogo primario dell’educazione e base del tessuto sociale’’. Rivolgendo la sua preghiera a Dio Papa Francesco ha chiesto che non ci lasci "indifferenti di fronte al dramma dei’’. "I loro occhi - ha detto il pontefice - ci chiedono di non girarci dall’altra parte, di non rinnegare l’umanità che ci accomuna, di fare nostre le loro storie e di non dimenticare i loro drammi’’. Il 2021 per, oggi 85enne, è stato un anno di prova anche per la sua salute: a luglio è stato sottoposto ad un delicatoal colon dal quale si è ripreso bene ma è stato lo stesso Pontefice, nel corso del consueto dialogo coi Gesuiti con cui si intrattiene in ogni viaggio apostolico - in questo caso era la Compagnia di Gesù della Slovacchia - a ipotizzare un complotto nei suoi confronti: "Sono ancora vivo nonostante alcuni mi volessero morto. So che ci sono stati persino incontri tra prelati, i quali pensavano che il Papa fosse più grave di quel che veniva detto. Preparavano il conclave. Pazienza! Grazie a Dio, sto bene”. Circostanza di lì a poco minimizzata dallo stesso segretario di Stato Vaticano, card. Pietro Parolin. Nel corso del 2021 è arrivato allo stadio finale, ma non ha visto il sigillo, l’elaborazione della nuova Costituzione apostolica - titolo provvisorio Praedicate Evangelium - sulla Curia romana. Intanto l’opera riformatrice di papa Francesco procede con una serie di priorità nel nome della trasparenza. A fine aprile la decisione didai magistrati vaticani. Bergoglio ha infatti deciso che saranno processati dal Tribunale dello Stato della Città del Vaticano come tutti gli altri e non da una Corte di Cassazione presieduta da un cardinale, come da prassi. Il primo porporato su cui è stata applicata la decisione papale è il cardinale, imputato nel processo sullo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue. Il processo nell’anno che sta per finire è ancora in alto mare, ‘"un cantiere aperto’’, per dirla col presidente Pignatone.. Tra misure sanitarie rigide a causa della pandemia, con l’arrivo dei vaccini anti Covid Bergoglio ha potuto riprendere i suoi viaggi, per incontrare gente, toccare con mano le sofferenze di tanti popoli, per incoraggiarli con il messaggio evangelico. Restano ancora in cantiere i viaggi indove il Pontefice, condizioni permettendo, desidera da tempo andare.