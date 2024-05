Maria è la prima bimba nata a Lampedusa dopo 51 anni. Il parto dopo lo sbarco, ora la cittadinanza onoraria

Ha origini ivoriane la prima bambina nata a Lampedusa dopo 51 anni. Si chiama Maria, oggi ha 2 anni e mezzo, ed è nata il 21 luglio 2021 dopo che la madre ha affrontato una traversata in mare su un barcone, con tutte le difficoltà del caso. Rita, 38 anni, all’epoca era tra alcuni migranti salvati e sbarcati al molo Favarolo. Già alla fine della gravidanza, appena è riuscita a toccare terra è stata portata in via precauzionale al poliambulatorio. Qui la donna ha iniziato il travaglio e non è stato possibile trasferirla in elisoccorso. Ad assisterla e supportarla c'era Maria Raimondo, infermiera di Corleone in servizio all'ambulatorio di Lampedusa, da cui la bambina ha preso il nome.

Sabato verrà conferita ufficialmente la cittadinanza onoraria alla piccola Maria, deliberata dal consiglio comunale delle isole Pelagie. Adesso vive a Piana degli Albanesi con i genitori, dopo un faticoso ricongiungimento familiare, e si vedrà intitolato anche il nascente parco giochi creato in via Roma.