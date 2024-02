Bimbi costretti a vendere benzina o derubati del cibo dai più grandi: in Libano è sos infanzia, fra abusi, violenze e degrado

bambini di appenacostretti a scendere in strada pere raccogliere rottami metallici e plastica, a subire violenze e abusi verbali mentre cercano di guadagnare denaro per le famiglie in strada. Spesso vengono aggrediti da branchi dio da, che liavanzato. Crisi economica, instabilità politica e covid-19 hanno negli ultimi mesi reso ancora più intollerabile la situazione, con i ianche dei generi di primissima necessità che crescono vertiginosamente e il valore dellaletteralmente crollato. Come se non bastasse, la parziale revoca delle sovvenzioni sulne ha fatto aumentare ilin 14 giorni, facendo salire i prezzi per il cibo e altri beni. E lehanno causato il raddoppio delle bollette del generatore, con alcuni proprietari che addebitano 500.000 sterline (circa $ 330 al tasso bancario ufficiale) per far funzionare un generatore per un mese, l’equivalente di circa il 78% del salario minimo che è di i circa 640.000 sterline libanesi. La valuta localedel suo valore negli ultimi 18 mesi.Il peggioramento della situazione economica ha lasciato oltre, bisognosi di sostegno umanitario e assistenza alimentare. In zone come il centro di Beirut, c'è stato un notevole aumento del numero di bambini che, molti dei quali chiedono aiuto per comprare ilo ilper i loro fratelli. Lo staff diha riportato un drammatico aumento del numero di bambini che lavorano in strada quest'anno, riscontrandonella prima metà di quest'anno rispetto ai 346 casi nell'intero 2020. “Il collasso economico del paese e il calo del potere d'acquisto delle persone hanno spinto molte famiglie di tutte le nazionalità a mandare i propri figli a fare- denuncia l’Organizzazione - come la, lae ile nelle famiglie. Save the Children e i suoi partner sostengono queste famiglie con denaro e altri servizi per evitare che i bambini debbano lavorare e per garantire che non abbandonino la scuola". “Praticamente in qualsiasi villaggio o città del Libano si vedono bambini che trasportano borse pesanti in un supermercato, vengono sgridati o chiedono pochi spiccioli per comprare il pane per la loro famiglia. Questa è tristemente diventata una scena normale per le strade e nei negozi del Libano. Si fa affidamento sui minori come sugli adulti per assicurare un sostentamento alle famiglie. Vengonoche reclutano i bambini perché sono, ma anche. Non possiamo accettare questa situazione come fosse un dato di fatto - spiega, direttrice di Save the Children in Libano - Questa è una crisi che richiede l'azione del governo, delle comunità, della società civile e delle ong. I bambini vengono lasciati per strada a rovistare, implorare e subire abusi. Con la situazione in Libano che peggiora di giorno in giorno, possiamo solo aspettarci che questa crisi si deteriori ulteriormente, esponendo ancora di più i minori ad abusi e violenze”. Save the Children chiede un'azione urgente per garantire allein Libano l'accesso a undistribuito in modo trasparente e un sostegno complementare al benessere dei bambini.