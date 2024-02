Cacciati dal parco perché si abbracciano: il popolo Lgbtq organizza la protesta del bacio

Il fatto

Il cambio di rotta

Una, e una folla multicolore che decide di scendere in piazza per protestare... in modo pacifico e particolarmente affettuoso. È quanto è accaduto l'davanti al parco, teatro di quello che è stato definito "un gesto omofobo". Laha protestato pubblicamente dando vita a un “kissathon“, una maratona del bacio, all’esterno del parco a tema Six Flags di Città del Messico.All’inizio di questa settimana, si legge sulla stampa messicana, una coppia gay è stata cacciata dalla Six Flags Magic Mountain a Città del Messico in un atto di presunta omofobia. Secondo la coppia, si sono baciati e abbracciati, ed a quel punto la sicurezza del parco avrebbe chiesto loro di andarsene. La coppia e i loro amici si sono affidati a Twitter per denunciare l’atto e ben presto gli account social del Six Flags tema si sono riempiti di accuse di omofobia e discriminazione, oltre a incitazioni al boicottaggio.ha tentato di difendere le proprie posizioni sostenendo che stavano semplicemente cercando di mantenere un’per i propri ospiti, ma questa strategia si è rapidamente fallita. Per protesta, ieri un folto gruppo di attivisti Lgbtq ha organizzato un “kissathon“ fuori dal parco a tema per denunciarli per la loro omofobia.Six Flags ha rilasciato ieri una dichiarazione alla stampa annunciando chee che il parco sarebbe stato aperto a persone con qualsiasi orientamento sessuale o identità di genere, indipendentemente dal fatto che scelgano o meno di “mostrare affetto ai loro partner".- denunciano gli attivisti - , nonostante i recenti progressi come la legalizzazione dell’uguaglianza dei matrimoni nella maggior parte degli stati, incluso lo Yucatán e, più recentemente, Guanajuato“. Six Flags Entertainment Corporation, più comunemente noto come Six Flags o come Six Flags Theme Parks, è una società americana di parchi di divertimenti, con sede ad Arlington, in Texas. Ha diversi parchi negli Stati Uniti e in Canada, oltre a due in Messico, uno a Città del Messico e un altro nello stato di Morelos.