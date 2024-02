Can Yaman torna a Roma in sostegno dei donatori di sangue

"Spero che la mia promessa possa incitare i giovani a donare"

Quanti sono i donatori di sangue in Italia

E' stato un piacevolissimo ritorno a Roma quello che il modello turco Can Yaman ha deciso di fare. Questa volta il divo, da sempre in prima linea per le iniziative benefiche, è tornato non come attore ma bensì comepresenziando allo stand deiin occasione della Festa della Polizia di Stato.Arrivato con la sua barba lunga e con i suoi capelli inconfondibili, il 33enne ha mandato in delirio la folla che, una volta riconosciuto, è impazzita, accalcandosi alla ricerca di una foto, un autografo e, nella migliore delle ipotesi, un selfie direttamente abbracciati a lui. L’occasione è stata di quelle importanti, il, celebrati in piazza di Spagna. L’attore turco, che ormai a Roma è di casa, era presente in quanto testimonial della Croce Rossa , come donatore di sangue. Una volta rinnovata la promessa di donatore, il modello, con molta gentilezza, ha firmato autografi e si è fatto scattare foto prima di salutare la folla lasciando un bel ricordo di se. Soddisfatto di come si è svolta la mattinata, l'attore ha lasciato anche un commento sui social: "Oggi sono orgoglioso di aver rinnovato la mia promessa di donazione per, un gesto importante per aiutarci tutti. Ringrazio la Polizia di Stato per avermi dato questa occasione e in particolare il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia Lamberto Giannini, per l’affetto dimostrato. Un grazie all’associazione "Donatorinati" e al suo presidente Claudio Saltari".Facendo riferimento agli ultimi dati diffusi dal Centro Nazionale Sangue (CNS) dell’Istituto Superiore della Sanità, siamo ancora lontani dai livelli pre-Covid di raccolta. Questo nonostante 1.653.268 persone abbiano scelto di donare sangue e plasma nel 2021. Infatti, siamo ancora all’rispetto al 2019. Secondo il CNS, inoltre, il nuovo calo, in particolare per la raccolta di plasma, "porterà a un inizio anticipato delleche ogni anno si registrano in estate, quando le alte temperature e le vacanze spingono la popolazione italiana a donare di meno". C’è un altro aspetto su cui il CNS richiama l’attenzione: l’dei donatori. I nuovi donatori, ovvero le persone che nel corso del 2021 hanno donato il sangue per la prima volta o lo hanno fatto dopo oltre due anni dall’ultima donazione, sono stati 267.949. In aumento rispetto al 2020, ma in netto calo rispetto agli ultimi dieci anni (-9,6% dal 2012 al 2021, -6,7% dal 2019 al 2021). Nell’ultimo decennio, inoltre, la fascia di donatori 18-45 anni è passata da 1.089.510 del 2012 (63% del totale) a 866.112 del 2021 (52%). I donatori con più di 46 anni sono invece passati da 650.202 a 787.156 nel periodo 2012-2021. Ricordiamo che possono donare tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con un peso corporeo minimo di 50 chilogrammi e con un buono stato di salute.