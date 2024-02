Cartello Pro Vita a Firenze: "Stop gender e carriera alias". Arcigay: "Vergognoso"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arcigay Firenze Altre Sponde (@arcigay_firenze)

Arcigay Firenze: "Attacco vergognoso"

I cartelloni di Pro Vita e Famiglia

"Basta confondere l'identità sessuale dei bambini nelle scuole.". Così si leggeva in un grossoappeso nelle bacheche per gli annunci pubblicitari in via del Ponte Rosso a Firenze sabato 2 dicembre. Uno spot, non pubblicitario ma ideologico. L'ennesimo, in questi mesi, appeso dae simili in giro per l'Italia, in questo caso nel capoluogo toscano, per ribadire la propria contrarietà a tutto ciò che riguarda la comunità Lgbtq+, i diritti civili di chi non rientra in quella che questi gruppi considerano la 'norma'. Il cartellone è stato, dopo le varie segnalazioni alle autorità e istituzioni cittadine. Ma, come troppo spesso accade, non sarà un foglio strappato a fermare l'ondata ultraconservatrice che investe il nostro Paese, spinta e alimentata dal governo."Continuano gli attacchi alla nostra comunità e in particolare alle persone trans* e non binarie. È vergognoso vedere questi cartelloni affissi nella nostra città", scriveva nel pomeriggio di ieri sui social Arcigay Firenze, chiedendo l'immediato intervento delle istituzioni comunali per la rimozione. "Non è solo discriminazione ma proprio vergognoso ma ancora più vergognoso che lo possano fare senza alcun vaglio prima dell'affissione. Queste campagne vanno a discapito della comunità lgbtqia+ e cercano solo di. Questo tipo di azioni vanno condannate severamente e noi come Arcigay Firenze continueremo a farlo senza tregua".Tra i commenti apparsi sotto il post di Instagram le persone si sono indignate per il messaggio apparso tra le vie fiorentine. "Questo cartelloni sono frutto dell'ignoranza e da l'ottusità di menti chiuse alla vita ed alla ragione", scrive un utente, mentre un altro satiricamente replica ai Pro Vita: "Cavolo... non avevo mai pensato di essere gay per "colpa" della scuola! Grazie siete davvero illuminanti!".Ma Firenze non è la prima città a veder comparire questo tipo di cartelloni. In passato molti sono stati dedicati alla campagna anti-abortista dell'associazione, mentre ultimamente la lotta si concentranelle scuola, al vaglio anche del governo. Per Pro Vita & co. una mossa inaccettabile per diffondere 'l'ideologia gender', plasmando le menti dei più giovani, studenti e studentesse, per far sì che non solo imparino a conoscere il variegato mondo della comunità Lgbtq+ ma ne siano anche 'contagiati' a loro volta.Qualche giorno fa, poco dopo la drammatica vicenda di Giulia Cecchettin e il rinnovato scontro politico sulla questione educativa anche a prevenzione dei fatti di violenza di genere, i primi manifesti sono apparsi per le strade di Roma. La nuovaha lo scopo di "ribadire l'assoluta contrarietà delle famiglie italiane - spiega l'associazione - contro qualsiasi proposta di inserire nelle scuole fantomatiche educazioni sessuali o affettive". Immediata, come nel caso di Firenze di questi giorni, la replica delle principali associazioni Lgbtqia, che hanno chiesto e continueranno a chiedere lo stop alle affissioni, finché questa "martellante propaganda" non sarà definitivamente cessata. Anche se questa volta l'avversario sembra particolarmente ostico (praticamente l'intera maggioranza di governo e non solo) speriamo che valga ancora il vecchio detto: chi la dura, la vince!