Censurata l'opera "Donne al Quirinale" dello street artist TvBoy: rimossa in meno di 24 ore

Rimossa in meno di 24 ore l’opera "diaffissa nelle stradine del distretto delle, stesso luogo in cui era stata affissa l’opera sull’ex premier Berlusconi “Silvia“. Il murales è stato cancellato quasi in tempo reale. “È un dispiacere vedere che quando i lavori su strada sono un po’ provocatori hanno vita breve" ha commentato l’artista.TvBoy, nome d’arte dello street artist palermitano, ha realizzato al distretto Cinque Vie di Milano un’opera con questo messaggio: non è durata nemmeno un giorno. Alla vigilia delle sedute in Parlamento per l’elezione del nuovo, l’artista – autore di numerosi graffiti legati all’attualità politica - aveva disegnato il murale di una giovane donna col pugno alzato e nell’altra mano il cartello con la scritta “Il posto di una donna è al Quirinale”.Autore del famosoin un vicolo di Roma - opera ispirata al murale di Berlino del bacio tra Leonid Breznev ed Eric Honecker che rimanda alla simbolica foto del 1979 - TvBoy ha immortalato anche l’ex segretario del Pd, ritratto quattro anni fa con il volto decisamente abbacchiato, un cane al suo fianco, berrettino in terra per chiedere l’elemosina con un paio di banconote dentro e un cartello in mano. Sullo sfondo il tricolore italiano con la scritta: “Cercasi futuro”.Dopo il bacio premonitore fra l’allora capo della Lega Nord Salvini e il leader dei Cinque Stelle Di Maio, realizzato durante un blitz a Roma alla vigilia delle votazioni per i presidenti della Camera e del Senato, o street artist Tvboy (al secolo Salvatore Benintende) aveva lasciato il suo graffio politico - anzi tre - anche a Firenze, scegliendo tre diverse aree, senza danneggiare alcun palazzo storico ma, anzi, “valorizzando spazi degradati“, assicura Tvboy raccontando i suoi sticker, grazie ai quali lancia un messaggio satirico, interpretando le contraddizioni di una città d’arte in mano ai turisti. Ecco allora lafashion victim che faceva bella mostra di sé in piazza del Carmine, bevendosi un drink dopo aver visitato Pitti e il“turista” moderno con la guidache si scatta un selfie davanti alle Cappelle Medicee."Nonostante viva e operi in Spagna, tengo sott’occhio ogni giorno la situazione politica italiana", sottolinea il writer, nato a Palermo nel 1989 e trasferitosi a Barcellona nel 2005. Roma, Milano, Napoli, la Catalogna, Firenze. In riva all’Arno l’aveva portato la moda: a Pitti aveva fatto una live performance alla Fortezza per presentare una speciale sneakers per il marchio toscano Moa Master Of Arts dipinta con graffiti in edizione limitata. “Non è una mera operazione commerciale - le sue parole - : trovo giusto che anche le persone comuni possano vivere l’arte, anche vestendola; per questo esiste anche il brand che porta il mio nome. È bello vedere i propri soggetti impressi sulle t shirt girare addosso alla gente. Anche perché i murales hanno vita breve, vengono rimossi molto velocemente... Anche quello fa parte del gesto artistico: dall’installazione al lavaggio. Per contrastare quell’abominevole fenomeno che è il, le realizzo in modo che l’unica possibilità per portarle via, sia cancellarle. I miei lavori devono stare sui muri“.Non solo furti, ma anche leminano l’ironia del celebre street artist TvBoy: il suo ultimo lavoro in vista dell’elezione del presidente della Repubblica non è certamente piaciuta a tutti. Dopo la dissacrante opera suè tornato a colpire parlando sempre dello stesso tema: la necessità di dare un segnale di cambiamento con l’elezione della prima donna al Quirinale.L’opera ritraeva una donna manifestante con in mano un cartello con scritto “Il posto di una donna è (a casa, cancellato) al Quirinale". Ignoti hanno rimosso l’immagine poche ore dopo esser stata affissa nelle stradine del, stesso luogo in cui era stata affissa l’opera sull’ex premier Berlusconi.