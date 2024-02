Cheerleader prova a entrare nell'auto sbagliata, il proprietario le spara

I precedenti

L'incidente delle cheerleader

Payton Washington, nata con un polmone solo

Una cheerleader insbaglia auto in un parcheggio del supermercato e il proprietario della macchina inizia a sparare contro lei e le amiche, ferendo la ragazza e altre due colleghe, di cui una in modo grave. La polizia ha arrestato Pedro Tello Rodriguez Jr., il 25enne che ha sparato contro di loro.Sembra un film già visto, un film dell'orrore, in cui si ripete sempre lo stesso copione di morte: il 13 aprile un caso simile aveva coinvolto l' adolescente nero Ralph Yarl , che aveva fatto l'errore di suonare al campanello di casa di un anziano di Kansas City ed era stato ferito con due colpi d'arma da fuoco; una sorte peggiore è toccata poi a, 20anni, uccisa per essere entrata con la sua auto nel vialetto dell'abitazione di Kevin Monahan, nella città di Hebron, Stato di New York. L'ennesima folle sparatoria negli Stati Uniti è invece avvenuta lunedì pomeriggio, in Texas. Due ragazze,, sono state ferite da un uomo di 25 anni, proprietario dell'auto su cui una di loro ha tentato di salire per sbaglio in un parcheggio. Le cheerleader stavano tornando a casa dall'allenamento di svolto alla Woodlands Elite Cheer Co. di Oak Ridge, a Elgin, non lontano da Austin, insieme ad altre due amiche quando è avvenuto il fatto.Heather Roth ha raccontato sul suo profilo Instagram e poi all'emittente Abc Ktrk-Tv che era circa mezzanotte quando è scesa dall'auto di un'amica e ha aperto per sbaglio la portiera di un, in un parcheggio di un supermercato H-E-B che le atlete utilizzano come punto di incontro per fare carpooling verso la palestra. Solo a quel punto si è resa conto dell'errore, vedendo che sul sedile del passeggero c'era un uomo. La cheerleader spiega di essere statae di aver fatto immediatamente marcia indietro, tornando all'auto della sua amica, alla quale però l'uomo, identificato come Pedro Tello Rodriguez Jr., si è poi avvicinato. Roth dice quindi di aver abbassato il finestrino percon lui per aver erroneamente cercato di entrare nella sua auto.Scuse che però si sono bloccate in gola alla ragazza, dato che il 25enne non ha voluto sentir ragioni e ha invece immediatamente tirato fuori unae iniziando a sparare contro la macchia e le quattro amiche. "Secondo la ricostruzione, sono stati esplosi diversi colpi contro il veicolo", ha reso noto la polizia che ha arrestato Tello Rodriguez, accusato di condotta letale. Delle quattro componenti delle Woodlands Elite Cheer Roth è stata ferita lievemente mentre la sua amicaed è stato necessario l'intervento di un elicottero per trasportarla in ospedale, dov'è attualmente ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Anche un'altra giovane del gruppo è stata curata sul posto, ma ora è tornata a casa, secondo Fox 7 Austin."Tre dei nostri Generali e un Angelo Rosso sono state ferocemente colpite ieri sera in un", si legge sulla pagina di GoFundMe creata a nome di Washington. "Payton è stata colpita due volte e gravemente ferita. È stabile in terapia intensiva e dovrà affrontare un lungo percorso di recupero". "È stata una notte straziante per tutte e quattro le ragazze", ha dichiarato a Fox 7 Austin Lynne Shearer, proprietaria della Woodlands Elite Cheer. "Washington è, quindi fin dall'inizio non ci si aspettava che sopravvivesse, per non parlare di eccellere nell'atletica. Ha già superato molte sfide", ha aggiunto Shearer all'emittente.