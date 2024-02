Chi è Enrico Rossi, il plant-sitter che cura le piante a coloro che sono in ferie

"Quando andrete in vacanza mi prenderò cura io delle vostre piante"

Un terrazzo dove custodisce le piante di mezza città. Si tratta di, agronomo di Bologna di 29 anni, che si è reinventato, ovvero colui che cura le piante delle persone che sono andate in"Posso prendermi cura delle vostrementre andate in vacanza. Le curerò come fossero le mie", questa l'idea del giovane di due anni fa dopo la delusione per l'esclusione dal dottorato di ricerca. Così ha messo online l'annuncio e ha avviato la sua attività. "Non credevo mi avrebbe risposto qualcuno, era un esperimento", confessa a "Repubblica". E così si è ritrovato a prendersi cura di oltre 400 piante , ognuna con una targhetta che riporta il nome del proprietario. Enrico si sveglia alle 6, dà l'acqua a tutte loro e va a lavoro. Quella delle piante è più di una passione. Ai proprietari chiede un'offerta di: "Non mi voglio arricchire. E a chi lo chiede, mando anche le foto". E tra un'annaffiata e l'altra il 29enne ha tempo anche di scherzare: "A scrivermi sono soprattutto le donne. Forse perché gli uomini non vogliono rinunciare al giardinaggio neanche in vacanza". La scorsa estate ha incassato 120 euro e ora è in attesa deldi fine luglio e agosto: "Ho tantissime prenotazioni".Nel frattempo, glisi congratulano con il giovane per l'idea originale, ma anche molto utile. "Non lo conosco ma già da quello che fa si denota la sua sensibilità d'animo". Tra i commenti sbucano anche le recensioni di ex clienti che certificano la bravura del ragazzo. "Bravissimo, l'anno scorso gli ho affidato le mie piante. E' un ragazzo molto in gamba".La figura delè molto diffusa fuori dai confini italiani, ma negli ultimi anni ha conquistato anche il nostro Paese. Con questo termine si indica un professionista del settore che, grazie a studi, competenze e passione, è in grado di curare correttamente e mantenere rigogliose le tue piante quando tu non puoi farlo. Tra i suoi compiti rientra di solito non solo l', ma anche il rinvaso o la potatura a seconda del periodo dell'anno. Questi vanno concordati in precedenza. Più generalmente il plant-sitter si occupa di tutto ciò che concerne ildelle piante proponendo servizi fatti su misura. Tenendo conto delle esigenze della clientela, il plant-sitter, monitorando lo stato di salute delle singole piante oppure offrire pensione casalinga sul suo terrazzo, giardino o nell'appartamento.Valentina ha lavorato per anni nel mondo del marketing musicale, ma ad un certo punto ha deciso di cambiare vita e di riavvicinarsi alla natura, soprattutto grazie allo yoga e al. Alla ricerca di una nuova professione, si è iscritta al corso professionale perpromosso dalla Regione Piemonte e dagli enti che si occupano della cura di parchi e giardini. In questo modo la donna ha imparato a conoscere le piante a fondo e a prendersene cura. Ma l'illuminazione di fare la plant-sitter è nata da un'atra parte. Ricordate il film o il libro "con Drew Barrymore e Huhg Grant? I protagonisti si incontrano quando lei si offre di curare le sue piante e col tempo lo aiuterà a comporre una canzone. Spinta dalla propria passione, ha deciso di aprire la pagina Facebook The Plant Sitter Torino e di offrire i seguenti servizi:: la Plant Sitter arriva ad innaffiare le piante a casa vostra quando siete via.: per chi vuole portare le piante a casa della Plant Sitter, che le curerà fino al vostro ritorno.