Chi sono i bambini morti nella strage di Uvalde, in Texas

Texas, chi sono i bambini morti nella strage di Uvalde

Eva Mireles e Irma Garcia, chi erano le due maestre uccise in Texas

Una bimba di 10 anni, uno di 8 anni, una maestra di 40 anni. Sono solo tre delle vittime della strage di Uvalde , in Texas , dove Salvador Ramos , un ragazzo di 18 anni, è accusato di averalmenoin una scuola elementare . Al momento sono le vittime della strage . Questo ilaggiornato dal senatore del Texas Roland Gutierrez. Il killer di 18 anni, uno studente della Uvalde High School, è stato ucciso dagli agenti intervenuti sul porto. "Sono stanco - ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti-, dobbiamo agire sulle armi. Queste carneficine avvengono soltanto negli Usa".Al momento tutti i nomi delle vittime della strage di Uvalde, in Texas, non sono stati confermati. Ma molti genitori e parenti hanno scritto sui social o hanno fatto sapere che i loro bambini sono morti. Come, un bambino di 10 anni, che frequentava la quarta elementare della Robb Elementary School. I genitori hanno confermato a ABC il suo decesso. La cugina, Laura Mejia, ha condiviso una foto del bimbo e ha scritto: "Lo hanno trovato, vola in alto mio bell'angelo". Xavier Lopez è il primo bambino morto della strage di Uvalde ad essere stato identificato dalla famiglia.Anche, 10 anni, è morta nella strage di Uvalde, in Texas. Suo padre ha confermato il decesso su Facebook. Amerie frequentava la quarta elementare della Robb Elementary. "Grazie a tutti per le preghiere e per l'aiuto che mi avete dato per trovare il mio bambino. È stato trovato. Il mio piccolo amore ora sta volando in alto con gli angeli. Vi prego, non date nemmeno un attimo per scontato. Abbracciate la vostra famiglia. Dite loro che li amate. Ti amo Amerie Jo. Custodisci il tuo fratellino per me", ha scritto il padre della bambina su Facebook.La morte di, 8 anni, è stata confermata dal nonno Manny Renfro, che ha pubblicato la foto del nipote su Facebook. "Era il bambino più dolce che abbia mai conosciuto - ha scritto il nonno -. Non lo dico perché era mio nipote"., 7 anni, è morta nella strage della scuola elementare in Texas. La sua morte è stata confermata dal cugino su Twitter: "Sfortunatamente la mia bellissima Nevaeh è una delle tante vittime della tragedia di oggi. Riposa in pace mia piccola dolce ragazza, non te lo meritavi".Anche due maestre della scuola elementare di Uvalde sono state uccise dal killer di 18 anni. La prima insegnante identificata è, una maestra di 40 anni della 4a elementare della scuola. Il decesso della donna è stato confermato dalla zia Lydia Martinez Delgado. Eva Mireles ha lavorato per il distretto scolastico di Uvalde per 17 anni. Un vicino di casa della maestra ha detto al New York Post che "era semplicemente un tesoro". "È una tragedia che sia successo a una persona così", ha detto il vicino al NYP, aggiungendo che "suo marito è un agente di polizia e sono persone molto simpatiche. Siamo scioccati che possa succedere qualcosa del genere". Eva Mireles, secondo la sua pagina biografica sul sito web della scuola, aveva una figlia.Anche un'altra insegnante è stata uccisa nella strage di Uvalde., 46 anni, era una maestra della scuola da 23 anni. Il suo decesso è stato confermato dalla famiglia. Il nipote Joey ha scritto su Twitter: "Mia tia (zia, ndr) non ce l'ha fatta. Si è sacrificata per proteggere i bambini della sua classe. È morta da eroina. Era amata da molti e ci mancherà davvero".