Clonazione animale, per riavere il suo gatto paga 25mila dollari: il business sull'eternità

Gli antichi egizi se li portavano nella tomba per assicurarsi la loro compagnia anche nell’Aldilà, oggi oltreoceano cani, gatti e anche cavalli vengono direttamente clonati per chi non si arrende a perderli in vita. Se la Pecora Dolly nel 1996 aveva infatti fini prettamente scientifici, oggi, un servizio a pagamento. Dal Texas alla Corea del Sud, paese leader nel settore avendo prodotto il primo cane clonato nel 2005, sono varie le cliniche specializzate nell’impresa. Guardando al tariffario della Viagen Pets and Equine, prima e unica azienda statunitense a offrire la clonazione commerciale, costadollarie 1.600 conservare i geni del proprio animale.Controversa, criticata, dibattuta, la clonazione di animali domestici sta crescendo in popolarità. L’agenzia Viagen in un’intervista alla Bbc ha affermato di clonare "sempre più animali domestici ogni anno" e di averne clonati "centinaia" da quando ha aperto per la prima volta nel 2015. Nel 2018, è stata la cantantea rivolgersi all'agenziadel suo barboncino Samantha. Nello stesso anno, anche il magnate della musica Simon Cowell ha pagato per ottenere la copia esatta dei suoi tre Yorkshire terrier. La clonazione del migliore amico dell’uomo non è, però, solo un’eccentricità solo da vip o super ricchi.Di recente a New York è stato il poliziotto in pensione John Mendola a far clonare la sua Princess per produrre Jasmine e Ariel, due copie geneticamente identiche dell'adorata shih apso. Nel 2016, non riuscendo a rassegnarsi all’idea di perdere il suo amato cagnolino per un cancro diagnosticato, il signor Mendola si è rivolto all’agenzia Viagen, che lo ha accontentato. “Lo spotting, il pelo, è praticamente tutto identico, anche i manierismi", dice alla Bbc il padrone di Ariel e Jasmine. "Hai presente quando i cani si alzano per scuotersi? Entrambi lo fanno proprio come lo faceva Princess".Un anno dopo, nel 2017, anche l’americana Kelly Anderson bussa alla porta dell’agenzia dopo aver perso il suo amato gattino Chai. Quattro anni dopo, la padrona si fa fotografare con la copia “quasi” esatta del felino: "Belle è esattamente come Chai, tranne che nella personalità. Hanno alcuni tratti caratteriali di base simili, sono gatti molto audaci, impertinenti...ma Belle è un gatto completamente diverso da Chai”, ha dichiarato la donna. In effetti, se gli specialisti dell’agenzia assicurano che fisicamente gli animali non cambieranno di un pelo, altrettanto non possono dire riguardo alla personalità, dal momento che "ogni animale la sviluppa sulla base di fattori esterni". Le organizzazioni per il benessere degli animali sono preoccupate per le richieste di clonazioni in crescita. Studi scientifici hanno suggerito che gli animali clonati sono. Altri invece hanno denunciato l'del processo e il gran numero di cloni che non nascono o nascono insani. Un rapporto del 2018 della Columbia University di New York ha stimato ilad appena ilche significa anche aver bisogno di molte mamme surrogate per consentire più tentativi. L'associazione animalista Peta, che definisce la pratica una "", sposta l'attenzione anche sul problema delle adozioni: "Incoraggiamo chiunque voglia portare un altro compagno-animale nella propria vita ad adottarne uno dai rifugi locali, dai canili e gattili, invece di alimentare la clonazione. Non critichiamo il dolore che scatena la perdita di un animale amato, mapur di avere un clone del precedente amico a quattro zampe". Peta ricorda inoltre che "dietro la storia di questa tecnologia riproduttiva c’è tanta sofferenza e l’esito è incerto". Basti pensare che la pecora Dolly è stata l’unica sopravvissuta dopo 277 tentativi falliti.