Il triangolo rosso di Hamas diventa un simbolo della lotta contro Israele

Un triangolo rosso capovolto. Tradizionalmente usato dalle brigate Al-Qassam di Hamas per segnalare obiettivi militari da colpire, è diventato il simbolo della lotta contro Israele. Ormai lo vediamo nelle manifestazioni pro Palestina, a Gaza e in Cisgiordania e anche sui social.

Il triangolo rosso diventa un simbolo contro Israele

Il triangolo rosso nelle proteste degli universitari americani

Ma ultimamente, il simbolo è arrivato anche negli Stati Uniti dove da settimane stanno andando avanti le manifestazioni per la popolazione palestinese davanti a molte delle più prestigiose università americane.

Prima fra tutte la Columbia, dove nei giorni scorsi sono stati arrestati centinaia di studenti. Ed è proprio nei campus oltreoceano che il simbolo si è diffuso, dove i dimostranti pro Palestina fanno un triangolo con le dita. Un fenomeno che ha fatto aumentare la paura di un crescente antisemitismo, come nel caso dell’Università della Pennsylvania (UPenn).

Da giorni nelle università americane si manifesta a favore della popolazione palestinese

A parlarne è stato il Jerusalem Post, che racconta come sia il timore per una deriva anti-Israele sia le intimidazioni contro gli studenti ebrei, sono aumentate sono aumentate a seguito di segnalazioni di un individuo che con le mani fa il gesto del triangolo capovolto associato ad Hamas per mandare un messaggio agli studenti ebrei.

Nei giorni scorsi Eyal Yakoby, uno studente ebreo dell’ateneo, ha twittato un’immagine che ritrae il triangolo rosso rovesciato accompagnata dalla seguente didascalia: “Succede ora alla UPenn. Un individuo fa il triangolo capovolto agli studenti ebrei. Se non lo sapete, questo è diventato il logo di Hamas per i bersagli. Quella alla UPenn è davvero ancora una protesta pacifica che non sta molestando o intimidendo nessuno?”.

More from @Penn. Protestors chant "Resistance is justified" while forming the Hamas-target-triangle. pic.twitter.com/uswwiKjpMV — Eyal Yakoby (@EYakoby) April 29, 2024

L'università non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali ma studenti e docenti la esortano ad affrontare la questione, sottolineando che si tratta di una forma di intimidazione che viola i principi della libertà di parola e della protesta pacifica.

Cosa significa il triangolo rosso

La Anti-Defamation League (Adl), organizzazione non governativa internazionale ebraica con sede negli Stati Uniti, sul suo sito web ha spiegato che il triangolo rosso rovesciato è stato usato nei video di propaganda di Hamas per indicare bersagli militari. Non solo, ha anche aggiunto che il suo utilizzo simboleggia il sostegno al movimento islamico. Il triangolo rosso, ha spiegato invece Al Jazeera, è preso direttamente dalla bandiera palestinese, dove si trova sul lato sinistro.

Le reazioni

Le tende degli studenti accampati nei campus americani per le proteste pro Gaza

Tornando alle proteste nei campus americani, sulla questione è intervenuta nei giorni scorsi anche la Casa Bianca attraverso il portavoce del consiglio alla sicurezza nazionale, John Kirby: “Condanniamo qualsiasi forma di antisemitismo, ma rispettiamo il diritto a proteste pacifiche. E lasciamo alle autorità locali la loro gestione”. Intanto la Columbia University ha iniziato a sospendere gli studenti delle proteste pro Gaza che si sono rifiutati di sgomberare il campus dopo l’ultimatum delle scorse ore. La sospensione implica che gli studenti che saranno colpiti dalla misura disciplinare non potranno finire il semestre o, se dell'ultimo anno, laurearsi con il resto della classe. E non potranno più continuare a usare le strutture del campus o i dormitori.