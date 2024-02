Corea del Sud, stop alla carne di cane nei piatti: "Consideriamo di vietarne il consumo"

Nella cultura orientale, cani e gatti vengono spesso considerati al pari di un'oca o un vitello. Un'abitudine che, si spera, possa uscire il più presto possibile dalla quotidianità dei sudcoreani. Oggi, in questo senso, si è accesa un nuova speranza. Infatti, il presidente sudcoreano Moon Jae haaperto alla possibilità di imporre ilnel Paese, un'usanza che è diventata. La carne di cane è stata a lungo un, come testimoniano stime che parlano di circa. Il consumo di animali da noi considerati "da compagnia" però, negli ultimi tempi,poiché anche in Corea del Sud cani e gatti stanno scalando le gerarchie nel cuore dei cittadini, trasformandosiLa pratica è così diventatae la. "Non è arrivato il momento di considerare, con prudenza, la possibilità di vietare il consumo di carne dicane?" ha dettoal primo ministrodurante il loro incontro settimanale, come ha riportato un portavoce della presidenza. La proposta è stata fatta durante una presentazione del piano per. L'industria degli animali domestici sta crescendo in Corea del Sud, con, a cominciare dal capo di Stato. Moon non ha mai nascosto il suoe nenella sua residenza presidenziale, incluso uno che ha adottato dopo il suon insediamento., ed è diventato ilad entrare nella Casa Blu, il palazzo presidenziale. La legge sul benessere degli animali in Corea del Sud mira principalmente a vietare il crudele massacro di cani e gatti, ma non ne vieta il consumo. Almeno per il momento.