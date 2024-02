Corte di Strasburgo: "Il Vaticano non può essere processato per gli abusi sessuali commessi"

La Corte europea dei Diritti dell'uomo ha stabilito che. Il Vaticano, dunque, per il diritto internazionale è "immune" alle querele provenienti da vari Stati europei. Una sentenza che fa cadere leper gli abusi sessuali subiti da sacerdoti e religiosi in Belgio e che arriva a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del, che racconta di oltre 3mila pedofili tra preti e membri religiosi dal 1950 ad oggi.Il Vaticano non può essere chiamato in giudizio da nessuna nazione perché, come spiegano i giudici, "ha, per questo riteniamo legittimo che la giustizia belga abbia reputato la Santa Sede come, con gli stessi doveri ma anche diritti di uno Stato". A ricorrere al parere della Cedu erano stati proprio i querelanti, di nazionalità belga, francese e olandese, dopo che i giudici locali avevano dichiarato di non avere giurisdizione sui casi di abusi sessuali perpetrati in Belgio. Ma Strasburgo ha risposto dicendo chiaramente che la Santa Sede gode dell'e che questa regola è senza eccezioni, anche nel caso in cuida parte dei vescovi, e della Chiesa in generale rispetto a questi casi,. Riguardo le storie emerse dal rapporto della Commissione indipendente,, incoraggiando i vescovi e i superiori religiosi a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano e, parlando ai vescovi francesi in visita a Roma, ha detto: "È la vostra croce". Il lavoro della Ciase, che denunciadi storia della Chiesa in Francia, è il risultato di due anni e mezzo di lavoro della Commissione presieduta da, un alto dirigente francese, già membro del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Ue che, presentando il rapporto, ha commentato lapidario: "".