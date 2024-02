Da Frida Kahlo a Greta Thunberg: i portapanettoni Dogliani dalle parte delle donne

Tre donne, un progetto condiviso, i colori delle stoffe, la creatività, le idee sempre in movimento e la professionalità di ciascuna di loro: miscelate con cura e amore tutti questi ingredienti e infornate. Sono i panettoni di "", progetto solidale de La maison delle donne die di, imprenditrici del biscottificio Piemonte, che il 20 e il 21 novembre saranno a Milano, ospiti di Eataly di Piazza XXV aprile. Lì Alessandra, Gaia e Margherita avranno l’occasione di raccontare il progetto e proporre al popolo meneghino i panettoni apuani."Vite pensanti nasce dal desiderio die una volta uscite hanno bisogno di aiuto per trovare un lavoro e costruirsi così una nuova vita – spiega Margherita Dogliani – ho conosciuto una di loro a Pasqua, mi avevano proposto delle borse fatte con tessuti senegalesi da usare come contenitori per le colombe. Da lì l’idea di creare per Natale confezioni nuove, deiper i nostri panettoni". L’idea cresce con la volontà di diffondere il pensiero femminile rappresentando figure di donne che hanno contribuito alla crescita culturale, artistica e umana del mondo moderno. Tra le tante ne sono state scelte 12, daa Marilyn Monroe passando perper arrivare alle giovanissime. Gaia e Alessandra hanno impiegato tutto il loro talento per creare delle confezioni portatorta che sono delle piccole opere d’arte e sono caratterizzate da elementi simbolici che rimandano a ciascuna delle 12 donne selezionate. Alessandra, Gaia e Margherita sono state invitate a Milano, patria del panettone, nel prestigioso punto vendita Eataly per presentare il progetto e i panettoni, una bella opportunità e un riconoscimento alla qualità e al valore della proposta."I panettoni possono essere acquistati nei due giorni in cui saremo presenti a Milano da Eataly, ma siamo presenti anche allacosì come allae naturalmente online". Il lavoro fatto insieme a Margherita Dogliani è il punto di partenza di un progetto di vita per Gaia che in questo modo ha la possibilità di riscattarsi e camminare nuovamente sulle proprie gambe, ma è anche un importante esempio per tutte le donne che si trovano nelle case rifugio. "Alessandra nei prossimi mesi tornerà in Senegal dove vuole portare le conoscenze acquisite e, io vorrei recarmi presso case rifugio in tutta Italia e insegnare a mia volta alle donne che si trovano lì quanto ho imparato – racconta Gaia –. Desidero dare ai figli delle donne in casa rifugio delle mamme attive e indipendenti, fino a creare una vera e propria". Oltre alle confezioni natalizie l’atelier, La maison delle donne, nato nel gennaio 2020, propone diverse linee con prodotti che possono essere confezionati su richiesta con diversi tessuti. Ci sono le pratiche shopper dai mille colori, in tela wax o in cotone, stampate o dipinte a mano da Gaia, i set per la colazione (anche abbinati ai portatorta di Vite Pensanti) e le fasce fermacapelli oltre a nuove proposte che di volta in volta prendono vita e possono essere riprodotte su richiesta.