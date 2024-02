Da Malpensa a Seul su un Boeing 747 pilotato da un equipaggio tutto al femminile

n un secondo scatto invece Gini e Allais sono

Il mondo del volo non è più esclusiva maschile. È decollato martedì 20 settembre da Milano Malpensa, in direzione Seul (Corea del Sud) ila un. Alla guida la capitanae la prima ufficiale, a cui è spettato il compito di riscrivere la storia dell'aviazione civile italiana, rendendola una volta per tutte più inclusiva.Un'occasione più unica che rara, ma che apre a nuove prospettive anche in termini di parità di genere . Perché anche pilotare un aereo è un lavoro da donna , non solo da maschio. Ai posti di comando le due donne hanno fatto decollare e portato a termine in tutta tranquillità il volo, su un Boeing 747-4R7F di Cargolux Italia LX-UCV "Tre Cime di Lavaredo". La notizia del primato è stata diffusa dalla paginae l'annuncio è diventato in breve virale, facendo il giro dei social. Nel post si vedono la capitana e la prima ufficiale, insieme a una ragazza del personale di terra all'aeroporto di Malpensa che sorridono emozionate prima di salire a bordo; iA livello internazionale non è però la prima volta che un velivolo viene interamente condotto da un equipaggio tutto al femminile. Lo scorso anno ilaveva stabilito un primato storico: a gennaio aveva completato(per un totale di 17 ore) e tutti i membri dell'equipaggio erano donne, prima volta nell'aviazione indiana. La bordo