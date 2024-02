Dalla foto simbolo a una nuova vita. Mustafa, il bambino siriano senza arti, è in Italia

La storia della famiglia di Mustafa (e della foto simbolo)

Come si toglie il sorriso a un bambino? Nessuno o niente pare esserci riuscito con il piccolo, 6 anni, siriano, nato senza alcun arto a causa dei bombardamenti e della. Al contrario, lo sguardo vivace, la risata, la gioia di vivere tipica di un bimbo di 6 anni sono rimasti indelebili su di lui. Come indelebile è la presenza e l’amore del, 35 anni, anche lui rimasto mutilato per le bombe, che nellascattata dal fotografo turco Mehmet Aslan sorregge in aria con presa salda il suo piccolo Mustafa. [video width="854" height="480" mp4="https://luce.lanazione.it/wp-content/uploads/2022/01/bambino2.mp4"][/video] Adesso quella gioia di vivere è atterrata da noi, perché Mustafa, Munzir, lae le altre due sorelline, Nur e Sacide, sono arrivati ieri sera in Italia. Partita da Istanbul, la famiglia El Nezzel è atterrata ieri a Roma e si è diretta subito ain una casa messa a disposizione dalla Caritas dell’Arcidiocesi di Siena. Qui dovrà osservare la quarantena di 10 giorni prevista dalle norme anti-Covid. Poi Mustafa e Munzir partiranno per il Centro Protesi Vigorso di, a, dove potranno sottoporsi a cure mediche di lungo termine, grazie al sostegno della raccolta fondi del “Siena Awards Festival” che attraverso la piattaforma Gofundme è riuscita a raccogliere in poco tempo circaEsprime “profonda soddisfazione” per l’arrivo della famiglia siriana il ministero degli Esteri. Il Siena Awards ringrazia le migliaia di persone rimaste profondamente colpite dalla foto di Mehmet Aslan e tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi, ancora aperta sulla piattaforma Gofundme. "È un sogno che si avvera, è un sogno in cui credevamo. Siamo orgogliosi che questa iniziativa sia partita dall'Italia. Una foto può fare la differenza", dichiara su Rai Radio1 Luca Venturi, fondatore del "Siena International Photo Awards". Profondamente soddisfatto dell'esito della vicenda anche il sindaco di Siena Luigi De Mossi: "Per entrambi, padre e figlio, ci sarà la speranza di tornare a nuova vita". Infine, anche il fotografo Mehmet Aslan commenta l'arrivo della famiglia El Nezzel in Italia: "Un sogno che si avvera", dichiara gioioso. E alla domanda dell'Agi del perché, secondo lui, la sua foto abbia vinto un concorso in cui partecipavano tanti altri grandi artisti, Aslan non ha dubbi: "Siamo in un'epoca in cui la differenza tra verità e fake news si è purtroppo ridotta. Foto, video e notizie sono fatte più per stupire che per comunicare. Questa foto ha vinto perché, purtroppo, è tremendamente vera e reale".Nel 2016 Munzir e la moglie Zeynep si trovavano in un mercato a Idlib, una città della Siria nord-occidentale al confine con la Turchia. All’improvvisolanciata dai caccia del regime dicolpisce il mercato e la giovane coppia. Nell’attacco Munzir perde la gamba destra, e sia lui che la moglie Zeynep, incinta di Mustafa, vengono trasportati con l’ambulanza in Turchia. I due vengono curati, ma il feto che portava in grembo Zeynep subisce danni irreversibili. Pochi giorni dopo infatti nasce Mustafa, senza alcun arto, né braccia né gambe.Tre anni dopo il bombardamento al mercato, Munzir e Zeynep decidono di scappare dalla Siria insieme ai figli, rifugiandosi nella provincia turca di Hatay. È proprio qui che ad aprile del 2021 viene scattata la foto-simbolo “” (La difficoltà della vita) del turco Mehmet Aslan, vincitrice del prestigioso. Dopo la pubblicazione della foto, rilanciata immediatamente sulla Rete per fare il giro del mondo, tutti si sono mobilitati per aiutare il piccolo Mustafa e la sua famiglia. Nel solco del moto di solidarietà suscitato anche l’Ambasciata d’Italia ad Ankara, in stretto coordinamento con la Farnesina, si è immediatamente attivata per rintracciare la famiglia e per individuare adeguati programmi di accoglienza nel nostro Paese. L’operazione è riuscita e parallelamente è stata attivata una raccolta fondi del “Siena Awards Festival” per permettere a tutta la famiglia di Mustafa di crearsi una nuova vita. La raccolta ha già raggiunto i 100mila euro di donazioni. E adesso con l’arrivo della famiglia di Mustafa in Italia la strada sembra essere tutta in discesa. Come si toglie il sorriso a un bambino? Non si può togliere.