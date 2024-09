Disabilità e viaggi: “Non è un’impresa impossibile”. L’esperienza di Danilo Ragona e Luca Paiardi

Si aprirà sabato 14 e andrà avanti fino al 22 settembre il Salone del Camper di Parma, dove Assocamp allestirà un’area dedicata al turismo inclusivo in cui sarà presentato un camper adattato alle esigenze delle persone con disabilità motorie e psichiche e, contemporaneamente, verrà rilanciata la raccolta firme per ottenere l’IVA al 4% (per supportare le persone con disabilità nell’acquisto di autocaravan e sostenerle nelle spese di adattamento strutturali necessarie), che ha già raccolto oltre 6.000 adesioni.

A scendere in campo al fianco di Assocamp, nelle giornate d'apertura di sabato e domenica prossimi, ci saranno il viaggiatore documentarista Danilo Ragona - influencer, designer e documentarista italiano - e il socio e amico Luca Paiardi che hanno fatto del “viaggio on the road” una grande passione. La loro amicizia è iniziata nei corridoi dell’Unità Spinale di Torino, dove si sono conosciuti dopo aver avuto entrambi un incidente che li ha costretti in carrozzina ad appena 21 anni di età. Un evento drammatico che però Danilo e Luca hanno scelto di vivere come l’inizio di una nuova vita. La loro amicizia è proseguita sui campi da tennis, sport nel quale si sono cimentati insieme e che ha poi portato Luca a diventare Campione d’Italia di tennis in carrozzina.

Nasce successivamente anche il desiderio di non considerare più l’idea di viaggiare un limite, e di documentare on the road come la tecnologia possa essere la soluzione per consentire alle persone disabili di non rinunciare a tante esperienze della quotidianità. Il camper, utilizzato nel loro viaggio alla scoperta dell’Emilia-Romagna nel 2018, è stato a parer loro il mezzo per eccellenza più adattabile alle necessità quotidiane. “Il vero problema nello scegliere una vacanza o nel mettersi in viaggio – spiega Ragona -, per chi ha una disabilità motoria o psichica, è la paura. La paura di non essere a proprio agio negli spostamenti, nelle necessità di ogni giorno. Mangiare, dormire, andare in bagno, sono gesti che possono diventare impossibili nel luogo sbagliato; ogni disabilità ha le sue necessità e diventa seriamente complicato andare a caccia dell’albergo perfetto, del ristorante ideale e quant’altro. Il camper è il mezzo inclusivo per eccellenza, restituisce autonomia grazie alla massima personalizzazione degli spazi, sia nella vita quotidiana sia negli spostamenti.”

Quali sono le caratteristiche che, a suo parere, lo rendono un mezzo migliore degli altri per una persona con disabilità?

“Innanzitutto il camper consente di non essere legati a una casa, a un luogo e di poter davvero viaggiare senza timori. Considerata la libertà che è in grado di restituire, soprattutto ai disabili più fragili, che possono viaggiare insieme ai famigliari ed essere assistiti in un contesto intimo senza dover essere limitati negli spostamenti, riteniamo veramente assurdo che non sia ancora stata presa in considerazione l’agevolazione dell’IVA al 4%. Per questo ci facciamo portavoce della battaglia di Assocamp, e a gran voce. Perché le disabilità sono tante, diverse, non generalizzabili, e favorire l’acquisto di uno strumento che consente a chi ha perso la propria sicurezza di tornare a non avere paura di viaggiare, dovrebbe essere una priorità di chi si occupa di rendere più inclusivo il nostro Paese”.

Secondo Assocamp, benché il Ministero per le Disabilità abbia recentemente previsto un finanziamento di 50 milioni per progetti connessi al turismo sostenibile e inclusivo, “non è stata ancora presa in considerazione la voce di oltre 6.000 firmatari della battaglia che l’Associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionali e Articoli per Campeggio porta avanti dal 2021 e che ripropone a gran voce anche all’edizione 2024 del Salone del Camper di Parma, dal 14 al 22 settembre. Il pubblico potrà aderire alla raccolta firme direttamente in Fiera oppure online, sul sito Change.org.