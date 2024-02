Earth Day 2023, Barberino Designer Outlet risplende di verde

Earth Day 2023, le iniziative

Barberino Designer Outlet e gli altri centri

Earth Day 2023: il 22 aprile a Barberino Designer Outlet (via Meucci, Barberino di Mugello, Firenze) sono in programma workshop e laboratori gratuiti per bambini in tema sostenibilità con un’iniziativa che rientra nel programma Evolve. In occasione della Giornata Mondiale della Terra rinnovano l’impegno per la sostenibilità , valore chiave nella strategia del gruppo in linea con gli obiettivi dell’La scelta dell’azienda per questa edizione è quella di rivolgere il messaggio ai protagonisti del futuro del nostro pianeta, organizzando in– Barberino, Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle – attività formative rivolte a bambini e ragazzi.Il Gruppo torna a parlare alle giovani generazioni, gettando un seme di conoscenza sui temi green che potrà accompagnarli fino all’età adulta. In particolare, per l’intera giornata delsaranno organizzati giochi e laboratori gratuiti dedicati ai giovani delle diverse fasce di età, con focus sulla. In modo ludico, divertente e interattivo si potranno imparare tante buone pratiche per salvaguardare il nostro pianeta e costruire un futuro più green. Da non perdere la, una speciale caccia al tesoro alla ricerca degli oggetti misteriosi per scoprire le buone pratiche da adottare ogni giorno., l’eroe del riciclo, sarà al Centro per intrattenere grandi e piccini, giocare insieme e scattare foto indimenticabili. Per tutti photo call per scattare le foto più divertenti della giornata e condividerle con l’hastag #Barberino Designer Outlet e un green gift, ricordo della indimenticabile giornata, da ritirare al Guest Services. Queste iniziative ben si inseriscono nel nuovo programma Evolve, piattaforma di sostenibilità composta da diverse aree di intervento e da una strategia ambiziosa che si propone di guidare un cambiamento reale. Un approccio a pilastri orientato a, massimizzare la ricaduta positiva nelle comunità in cui opera e integrare la sostenibilità in ogni ambito dell’attività. McArthurGlen e Barberino Designer Outlet e l’ambiente, in pillole Barberino Designer Outlet utilizza energia elettrica 100% green. I centri hanno o stanno ottenendo le seguenti certificazioni: · ISO: 14001 ambiente, · ISO: 9001 qualità, · ISO: 50001 energia, · ISO: 45001 sicurezza, · ISO: 20121 gestione sostenibile per gli eventi, · BREEAM In-Use. In tutti i Centri si effettua lanel rispetto delle normative locali. Al Barberino Designer Outlet a breve è prevista l’apertura di nuove postazioni per la ricarica di veicoli elettrici. I Centri sono dotati di apparato di controllo automatico per accensioni e spegnimento programmato delle luci, eccetera.effettua la valutazione dei fornitori anche in merito alla loro organizzazione nel rispetto dell’ambiente; svolge audit biennali in materia di. About McArthurGlen Il Gruppo McArthurGlen, leader europeo nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di Designer Outlet, è stato fondato in Europa da Kaempfer Partners nel 1993. Pioniere dei Designer Outlet in Europa, McArthurGlen ha da allora sviluppato 685.000 metri quadri di spazi commerciali. Attualmente, l’azienda gestisce 24 designer outlet in 8 Paesi: Austria, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, con un fatturato totale annuo di 5 miliardi di euro.I centri ospitano alcuni tra i marchi di lusso e premium più ricercati e offrono a oltre, amanti della moda, risparmi tutto l’anno in vivaci ambienti dedicati allo shopping all’aria aperta. Nel 2013, McArthurGlen è diventata una joint venture tra Kaempfer Partners e Simon Property Group Co. (NYSE SPG), leader mondiale nella proprietà di centri commerciali, gastronomici, di intrattenimento e destinazioni a uso misto. Come parte della sua continua espansione, nell’aprile 2023 il Gruppo aprirà il suo nuovo centro, il McArthurGlen Designer Outlet Paris-Giverny, per servire al meglio gli appassionati di moda a ovest di Parigi. Tutte le informazioni su mcarthurglen.it/barberino