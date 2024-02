Elettra Lamborghini insultata a Riccione: le urlano "t**ia", lei ferma il concerto e manda via l’hater

t**ia", a quanto sembra. Alla giovane rampolla sono bastati pochi secondi per far spegnere la musica e invitare l’uomo ad allontanarsi dal luogo dell’evento con tanto di cori da stadio al ritmo di “Scemo, scemo”. Dalla ricostruzione, pare addirittura che l’uomo in questione si sia permesso di replicare alla pop star, continuando a inanellare una serie di insulti degni della peggiore sottocultura patriarcale di casa nostra e non solo. Nell’Italia del 2022, succede che (finalmente) al ripetuto insulto da parte di un uomo all’indirizzo dell’artista di turno sul palco - donna, neanche a dirlo - la musica si fermi e l'hater venga allontanato dalla pista. Non è la scena di un film dalla morale sociale: è successo qualche ora fa a Riccione e la protagonista di un gesto destinato ad essere replicato è stata Elettra Lamborghini . Durante una sua esibizione, la Lamborghini ha sentito un uomo chiamarla utilizzando una parola offensiva e sessista. "", a quanto sembra. Alla giovane rampolla sono bastati pochi secondi per far spegnere la musica e invitare l’uomo ad allontanarsi dal luogo dell’evento con tanto di cori da stadio al ritmo di “”. Dalla ricostruzione, pare addirittura che l’uomo in questione si sia permesso di replicare alla pop star, continuando a inanellare una serie di insulti degni della peggiore sottocultura patriarcale di casa nostra e non solo.

l’allontanamento della persona in questione, attraversati da un unico sentimento: anche basta con l’insostenibile leggerezza del laissez faire. Caso L’accaduto è stato socializzato da Elettra Lamborghini stessa a mezzo storie di Instagram e, a quanto si apprende, non è stato affatto indolore. Per alcuni secondi, è rimasta pietrificata. Passato lo shock, la reazione non è tardata ad arrivare e, in men che non si dica, è diventata sanzione sociale. Esattamente quella che un pezzo della filosofia considera la strada per riuscire veramente a combattere alcune delle piaghe che affliggono l’umanità. Tutte e tutti, non solo la Lamborghini, hanno pretesoin questione, attraversati da un unico sentimento: anche basta con l’insostenibile leggerezza del laissez faire. Caso Vanessa Incontrada docet.

Haters ai concerti, un assurdo trend in crescita

Nel frattempo, i messaggi di solidarietà nei confronti dell’artista non sono mancati. E ci sarebbe stato da stupirsi del contrario. Di sicuro, la deriva degli haters fuori dalla tastiera deve farci preoccupare parecchio. In un suo contenuto pubblicato su TikTok, la cantante ha reso noto il fatto che quanto accaduto non sia frutto del caso o di un singolo. Sembra, al contrario, che stia impazzando la moda di organizzare gruppi di odiatori da eventi, pronti a insultare la/il malcapitata/o artista di turno. Un fenomeno che, qualora dovesse rivelarsi massicciamente reale, dovrebbe preoccupare grandi, piccini e soprattutto l’intero mondo della cultura che, forse, dovrebbe decidersi a curare la ferita dei social media che stanno a grandi passi mischiandosi in maniera caotica alla realtà, portando a galla - e fuori dallo schermo - problemi del recente passato mai affrontati.

Serve capire cosa ci sta succedendo e serve farlo presto, prima che il tutti contro tutti inizi ad andare per la maggiore. Nel frattempo, bene azioni come quelle della Lamborghini e di chi decide di dire no a qualunque tipo di violenza, compresa quella verbale.