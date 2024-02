Eurovision 2022, i conduttori sono Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan

Mika all'Eurovision Song Contest 2022

Eurovision Song Contest 2022, ecco la data di inizio (e dove si terrà)

. Saranno questi i, il concorso musicale che si terrà. Alarriva la conferma.Dunque Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika come conduttori dell’Eurovision 2022. Per l’agenzia Adnkronos che aveva lanciato la notizia l’accordo di massima sulla cantante e lo storico presentatore di X Factor già c'era, mentre non era stata definita ufficialmente. Poi è arrivata la conferma durante la seconda serata del festival di Sanremo. La notizia, svelata dall'Adnkronos, era arrivata a solo un giorno dal ‘taglio del nastro’ dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, previsto con il passaggio di consegne tra il sindaco di Rotterdam e quello di Torino. La Rai ha pubblicato quello che sarà il logo di Eurovision Song Contest 2022. In particolare, l’Italia ha deciso di puntare sul concept “Il suono della bellezza – The Sound of Beauty”. Un logo dunque che punta a correlare il concetto di “suono” del Contest a quello di “bellezza”, proprio delle meraviglie di cui è circondato il nostro Paese.In seguito alla vittoria deicon “” all’edizione dell’anno scorso tenutasi a Rotterdam, l’Eurovision Song Contest 2022, alla sua 66ma edizione, si terrà al. Sarà la terza volta in cui l’Italia ospiterà il concorso musicale, dopo le edizioni del 1965 e del 1991. Il nostro Paese vantaall’Eurovision Song Contest: la prima, nel 1964, con la canzone “Non ho l’età” di Gigliola Cinquetti; la seconda vittoria nel 1990 con “Insieme:1992” di Toto Cutugno e infine nel 2021 con “Zitti e buoni” dei Maneskin. La band romana totalizzò a Rotterdam un totale di 524 punti (ovvero il punteggio più alto mai ottenuto dall’Italia nella storia dell’Eurovision) e anche questa vittoria, oltre a quella della 71ma edizione del Festival di Sanremo, determinò lo straordinario successo del gruppo in tutto il mondo.