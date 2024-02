"Figlie a scuola vestite come tro...". Roma, nuova frase choc di un professore del liceo Orazio

Gli studenti del liceo Orazio: "Siamo stufə di questi pregiudizi"

L'Associazione presidi: "Valutiamo il licenziamento"

"Ma che stai sulla Salaria?" e la rivolta degli studenti

". Dev'essere un'abitudine quella di alcuni professori deldi insultare e offendere le proprie studentesse. Dopo la vicenda del " Che stai sulla Salaria? ", parole rivolte da una prof a una ragazza di 16 anni che stava facendo a scuolacon una maglietta da lei giudicata troppo corta, una nuovaviene pronunciata da un ex professore del Righi, ora in servizio aldi Roma: "Oggi facciamo una preghiera, anche laica, per tutti quelli che mandano le figlie a scuola vestite come tro...! Preghiamo insieme", così avrebbe scritto il professore inLa vicenda, riportata da la Repubblica, ha fatto immediatamente scattaredel liceo classico Orazio. "A pochi giorni dallo scandaloso commento di una professoressa del liceo Righi, anche al Liceo Orazio leggiamo qualcosa di inammissibile: un docente invita sui social a fare una preghiera per i genitori che mandano le figlie a scuola vestite 'come tr...'". Così scrive con un post su Instagram il Collettivo Orazio, che prosegue: "Nel 2022 è inaccettabile un così inadeguato uso delle parole, peraltro da parte di un professore, che dovrebbe istruirci e 'aprirci la mente', e invece esprime i suoie antiquati.del genere, mirati a svalutarci come studentə ed individui, come se il nostro abbigliamento fosse causa e ritratto del nostro intelletto. Ci battiamo e continueremo a batterci per un ambiente scolastico equo ed inclusivo, nel quale nessuno debba vedersi giudicatə".La nuova frase choc ha fatto intervenire l'Associazione presidi di Roma: "Se è vero - ha dichiarato il presidente Mario Rusconi - che il docente ha postato sui social quella frase, non solo ha commesso una grave scorrettezza ma dovrebbe esseredall'insegnamento. Il preside poi dovrebbe avviare un, a quel punto l'Ufficio scolastico regionale lo mette sotto accusa ed è prevista la rimozione dall'incarico fino al. Se poi ci sono profili penali il preside deve mandare tutto alla procura della Repubblica e avviare un. Io mi muoverei così. Nel frattempo il docente può essere sospeso dal servizio in attesa del procedimento penale o disciplinare".Solo qualche giorno fa al liceo scientifico Righi di Roma è esplosa una bufera per le parole usate da una professoressa nei confronti di una studentessa di 16 anni. La ragazza era stata redarguita perché stava girando un TikTok indossando una maglietta ritenuta troppo corta dalla prof, che quindi le si è rivolta dicendole: "", in riferimento a una strada a Roma frequentata da prostitute. Per quella frase è stato aperto nei confronti della professoressa un, e la preside della scuola Cinzia Giacomobono si era scusata a nome dell'istituto sottolineando che la prof "ha usato un'espressione infelice ma certamente non voleva offendere la ragazza". Comunque, quelle parole hanno fatto scatenare la protesta delle studentesse e degli studenti del liceo Righi, che il giorno dopo l'accaduto, si sono presentati a scuola con, per protestare "contro la mentalità e il". "Noi studenti e studentesse - ha commentato il Collettivo Ludus del Liceo Righi - troviamo assolutamente inaccettabile un atteggiamento del genere nella nostra scuola, in particolar modo da una figura che dovrebbe avere un ruolo educativo. Manda un messaggio sbagliato a tutti i ragazzi e le ragazze che la ascoltano, poiché non è una pancia scoperta a fare una prostituta, e non è una pancia scoperta a 'far cadere l’occhio'".