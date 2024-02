Firenze, fanno il video al sedere di una minorenne e lo condividono online: denunciati

La ragazza: "Mi sono sentita tradita e delusa"

I commenti nelle chat: "Se non vuoi questi problemi, non ti vesti in quel modo"

Cybersecurity, 10 milioni di italiani hanno subito violazioni digitali

Che cosa temono i genitori?

Non ha ancora compiutoLaura (il nome è di fantasia), frequenta l'Istituto Alberghiero Saffi die ha tanti amici. Una ragazza come tante con la spensieratezza tipica della sua età e gli occhioni traboccanti di curiosità e vitalità. Fino alla scorsa settimana. "Da martedì è tutto cambiato", racconta il padre che proprio non riesce a farsene una ragione. Lui, insieme alla figlia, ieri proprio in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo , ha trovato la forza di denunciare quanto accaduto.non soloma lo ha addirittura. “". Con questo interrogativodi cinque secondi è rimbalzato da una chat all'altra di WhatsApp. È stato proprio un amico di un altro istituto superiore a mettere in guardia la vittima e ad avvisarla di quell'immagine di cui tutti parlano. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri e alla direzione scolastica oltre che al coordinamento del consiglio di classe. Oggi è stata verbalizzata unaa carico dei responsabili: una per lae l'altra perSecondo quanto riferito dal padre della ragazza agli investigatori, tutto sarebbe accaduto intorno alle 12 di. Non appena la minorenne è venuta a conoscenza del video, insieme a due sue amiche si sarebbe diretta dalla preside dell'Istituto la quale ha immediatamente richiamato il responsabile obbligandolo aalla Caritas. “Mi sono sentita, delusa da quelli che ritenevo i miei amici. È assurdo non potermi sentire libera di vestirmi come mi pare o di mettere un pantalone un po' più stretto ed è assurdo che ci siano ancora tanti pregiudizi” racconta la vittima che non poteva di certo immaginare che quel video sarebbe stato solo l'inizio del tam tam. Subito dopo, infatti, e a seguito del richiamo della dirigente scolastica, ci sarebbe stato un altro scambio di messaggi tra i membri del gruppetto conedTra le conversazioni “tutto questo per un cul...” scrive uno studente o anche “se non vuole avere questi problemi non ti vesti in quel modo” fa eco un altro. “Poi anche chi non la conosce, non si vede la faccia. Potrebbe essere chiunque” si legge. E ancora: “Se la conoscono è perché va a fare la tro... in centro”. “Ci sono 10milioni di donne maltrattate e ora mi viene a rompere il c.. per un video”. "Per giorni non ho dormito - si sfoga la minorenne - e più volte sono stata assalita da, soprattutto la mattina prima di andare a scuola. È assurdo tutto questo, siamo nel 2022. Non me lo aspettavo da persone della mia età, ora voglio solo andare avanti".Secondo una ricerca Ipsos, promossa da Unipol e realizzata su un campione di persone tra i 16 e i 74 anni, il(circa una su due) ritiene il cyberbullismo un grave rischio e una delle più preoccupanti forme di. Ma questo è solo uno dei tanti aspetti in tema: in Italia sono circale persone ad aver subito violazioni digitali. La classifica dei rischi considerati più gravi nella navigazione web vede al vertice il(58%), seguito dalla(53%), dall'per altri scopi (40%) e dalla(39%). All'ultimo postopersonali (25%). Nel dettaglio, il pericolo legato al furto di identità e la minaccia della clonazione della carta di credito sono particolarmente avvertiti dai "baby boomers" registrando, rispettivamente, percentuali del 73% e del 64%.In base a una ricerca condotta da Doxa Kids, è possibile stilarein tema cybersecurity e figli. Al primo posto tra i timori dei genitori c'è il rischio che i propri figli possano essereonline da parte di adulti(63%), seguita dal rischio che i figli ricevanoo siano vittime di(38%), partecipino a(29%), ricevano la richiesta di invio dida parte dei coetanei (25%), accedano a(24%), siano esposti a contenuti che esaltanoo il(22%), condividanopersonali (21%), vedano immagini violente o drammatiche (14%) e postino qualcosa per poi pentirsene (13%).