Firenze, Gucci sul caso Tomirotti: "Dispiaciuti per l’accaduto, accesso disabili sempre garantito con montascale mobile e ascensori"

La nota di Gucci

. Non si è fatta attendere la spiegazione didopo la denuncia della giornalista e attivista del mondo della disabilità,che aveva raccontato di aver avuto difficoltà di accedere al Museo-Gucci garden con la carrozzina. "Non solo non è presente una rampa d'accesso per superare gli scalini di ogni entrata all'edificio, ma non esiste nemmeno un percorso d'accesso secondario - aveva detto Tomirotti - Come unica 'soluzione' è stato proposto di riunire più buttafuori per sollevarmi con la carrozzina. È tempo di chiedere che le cose cambino, migliorando le situazioni e di saper gestire l'accoglienza dalla A alla Z, si perde il lato umano e non si riconosce la gravità della situazione: se un disabile non può entrare da Gucci, vuol dire che Gucci non riconosce tale target come possibile acquirente ed è un boomerang"., radicato in un progresso continuo - fa sapere l'azienda - Ci impegniamo costantemente a migliorare il nostro approccio, i nostri spazi e le nostre pratiche per garantire una maggiore accessibilità. Sfortunatamente, edifici storici come quello che ospita il Gucci Garden presentanodell'edificio e dalla legislazione vigente. Tuttavia, abbiamoe siamo in contatto costante con la Sovrintentendenza per valutare possibili soluzioni migliorative, al momento non disponibili. Ad oggi è possibile accedere alla struttura attraverso un montascale mobile situato all'ingresso dell'edificio, mentre gli ascensori permettono di muoversi ai diversi piani del palazzo. Siamo consapevoli che; tuttavia, al fine di garantire che il maggior numero possibile di persone possa accedere allo spazio, forniamo una seduta alternativa, che comporta il momentaneo trasferimento - con l’aiuto di personale dedicato - dalla propria sedia a rotelle. Inoltre, abbiamo sviluppato un tour 3D online e un’audioguida per le mostre ospitate, disponibili gratuitamente sul sito . Uno dei nostri principali obiettivi strategici - si legge ancora nella nota - èe siamo consapevoli che c'è sempre spazio per migliorare. Abbiamo da tempo cercato di coltivare una cultura aziendale che si faccia promotrice di questi valori attraverso formazione e iniziative di volontariato e i nostri colleghi in diversi Paesi collaborano per condividere feedback e spunti di miglioramento in gruppi dedicati (Employee Resource Group) uno di questi interamente dedicato alle pratiche di accessibilità. Collaboriamo con esperti del settore come, che ci ha aiutato a introdurre AIRA - uno strumento di accessibilità digitale per aiutare le persone non vedenti e ipovedenti nelle nostre boutique, a partire dagli Stati Uniti. Questa collaborazione si estende anche ai nostri team di Store Planning e Risorse Umane, con l’obiettivo di garantire che i nostri uffici, i negozi e gli eventi siano sempre più inclusivi, offrendo a un numero crescente di persone l'opportunità di far parte del mondo Gucci".