Gender equality, le iniziative di FS Italiane: “Un impegno costante, il trend della presenza femminile è in crescita”

People strategy

Gender equality

Il Gruppo FS guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris è impegnato a diffondere unafornendo strumenti per abilitare la collettività ad essere parte attiva di una rete attiva, realizzando sia interventi dedicati sia a colleghe e colleghi del Gruppo, sia a iniziative rivolte all’esterno. Attraverso un set di azioni correlate e diversificate, favorisce il cambiamento come fenomeno diffuso: processi di sviluppo, selezione, formazione che garantiscono pari opportunità di partecipazione e di emersione del talento al di là di qualunque diversità, empowerment femminile in ambito STEM attraverso l’esempio di, ambienti di lavoro positivi che possano evolvere in spazi di relazione e di inclusione per tutti, sono alcuni dei progetti realizzati dal Gruppo FS in ambito Diversity & Inclusion.La Persona è il punto di partenza della People strategy del, e tra i progetti chiave di quest’ultima rientra l’obiettivo di promuovere una cultura organizzativa in cui ilsiano rispettati, supportati e diffusi, e qualunque forma di discriminazione non tollerata. In un periodo caratterizzato da grandi e veloci trasformazioni, in cui il tessuto sociale è in continuo mutamento e alla ricerca di una nuova normalità, comprendere, valorizzare e rispettare le differenze (di genere, età, etnia, abilità, orientamento affettivo, cultura, competenze, eccetera) che caratterizzano ogni persona è indispensabile per le aziende. E il Gruppo FS, tra le più grandi imprese in Italia, hasu questi temi.di ognuno significa guardare la persona nella sua unicità e attivarsi per individuare i suoi bisogni, significa anche sostenerla nel vivere bene all’interno della sua rete di relazioni, a casa come al lavoro. Partire dalle persone è fondamentale per creare un ambiente positivo in cui ognuno possa sperimentare una condizione di benessere e sicurezza psicologica, aprendosi così alla relazione con l’altro, sentendosi libera di esprimere ed esplorare le differenze e condividere e ampliare i punti di vista nel lavoro di tutti i giorni. Tutto ciò produce ricchezza: di idee, di esperienze, di proposte, sostiene il pensiero critico, la capacità di individuare e condividere miglioramenti dei processi, di contribuire alla costruzione di un nuovo modello di business.Storicamente ilsi è impegnato e continua a lavorare per migliorare il bilanciamento di genere, nella consapevolezza che le donne costituiscono il 50% del talento disponibile. L’impegno del, ma punta a creare condizioni di lavoro migliori per tutte le donne che lavorano in azienda e a favorirne l’incremento del numero a tutti i livelli organizzativi. Il trend della presenza femminile è in crescita:. A titolo di esempio, le donne nel CdA; le donne con livello di dirigente sono aumentate; le donne middle manager sono aumentate deRispetto ad una fase iniziale in cui la strategia D&I del Gruppo ha privilegiato l’empowerment da donne a donne, adesso il quadro di riferimento è più ampio e coinvolge l’intera rete di relazioni che ruota intorno alla leadership femminile. Il Gruppo promuove infatti, nelle iniziative interne è in atto una valorizzazione del ruolo degli uomini nel percorso verso la parità: sono stati avviatiper migliorare la conciliazione vita-lavoro, come tema di interesse e importanza comune non solo per le donne; sono stati attivati programmi di mentoring cross societario per accelerare la crescita delle nostre colleghe, in cui anche i mentor uomini applicano quotidianamente gli apprendimenti del percorso, sensibilizzati all’importanza dell’inclusione per far emergere il talento autentico, che non ha genere, a tutti i livelli. Ogni anno in occasione del, inoltre, il Gruppo FS affronta il tema delicato della, scegliendo di puntare il focus sul ruolo positivo e proattivo che gli uomini, possono agire in chiave di supporto, empatia e prevenzione del rischio per le donne che fanno parte della loro rete. L’impegno del Gruppo sulsi declina sempre in una dinamica interno/esterno all’azienda, per affrontare il tema in modo integrato, agendo anche in ottica di cambiamento culturale. Ne è un esempio il progetto(WIM), una campagna diper promuovere, tra le nuove generazioni di studentesse e studenti, i percorsi professionali nelle aree tecniche.Con il supporto delle role model WIM, donne impiegate in tutte le aree tecniche FS,(Science, Technology, Engineering and Mathematics), attraverso incontri e webinar realizzati nelle scuole di tutta Italia, dalle medie alle superiori alle università, in cui vengono presentate le molteplici opportunità offerte dal Gruppo FS in chiave inclusiva, perché. Grazie a WIM, il Gruppo FS ha incontrato, concentrando quasi il 30% delle proprie iniziative al Sud Italia, nei territori e nelle città meno valorizzati.